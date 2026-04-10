  СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    10 апреля 2026, 17:09 • Новости дня

    В НЦ «Россия» подвели итоги работы Росмолодежи за 2025 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» состоялось итоговое заседание Коллегии Федерального агентства по делам молодежи, на котором были подведены итоги работы Росмолодежи за 2025 год и представлены планы на 2026 год.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах первого года реализации нацпроекта «Молодежь и дети», отметив, что целевые показатели по вовлечению молодежи в проекты развития были перевыполнены: число участников программ профразвития выросло на 20%, а охват профориентационными мероприятиями превысил план на 23%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе приоритетов названа работа с ветеранами СВО, развитие волонтерства и строительство новых молодежных пространств.

    Чернышенко сообщил, что платформа Добро.рф объединила почти 10 млн добровольцев, которые выполнили более 700 тыс. заявок на помощь и организовали 250 гуманитарных миссий. Особое внимание уделено поддержке Дагестана, где работают более 2,5 тыс. волонтеров. Вице-премьер отметил важность программы «Регион для молодых», благодаря которой за год отремонтировано 100 тыс. квадратных метров молодежных пространств, и поручил развивать информирование о молодежных центрах с помощью инструмента «Индекс поколения».

    Начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что создать единую систему воспитания молодежи возможно только совместными усилиями регионов, образовательных учреждений и общественных организаций. Он подчеркнул особую роль патриотического воспитания и отметил, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет как в оффлайн-, так и в онлайн-формате.

    Глава Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что все показатели нацпроекта «Молодежь и дети» за 2025 год были достигнуты. Он назвал в числе задач на 2026 год профилактику негативных явлений в молодежной среде, укрепление информационной безопасности и повышение узнаваемости мер поддержки. Среди ключевых событий выделены День молодежи, неделя субботников «Мы за чистоту», премия «Время молодых» и Международный фестиваль молодежи.

    9 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    В России меняются правила перевода денег через СБП

    НСПК: Указание ИНН при переводах через СБП станет обязательным с 1 июля

    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

    Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

    Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

    При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

    Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    9 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану

    Экономист Лизан: Желающих использовать армянскую железную дорогу не много

    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану
    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия никогда не нарушала условий концессионного договора на армянские железные дороги, поэтому попытки Никола Пашиняна пересмотреть статус-кво – не более чем игра на публику в преддверии парламентских выборов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Иван Лизан. Ранее премьер Армении допустил передачу российской концессии.

    «Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики», – считает экономист Иван Лизан. – «Он утверждает, что аффилиация с РЖД отпугивает потенциальных клиентов. Однако наша компания не находится под западными санкциями».

    Эксперт напомнил, что на РЖД распространяется лишь одно ограничение: компания не может привлекать капитал из ряда европейских государств. Но на работу с грузами и их перевозку это никак не влияет. «Пашинян во многом преувеличивает проблему. Да и желающих использовать армянское полотно не так уж много», – добавляет он.

    Местная железная дорога находится в концессии ЮКЖД (дочерней компании РЖД) с 2008 года. За это время, подчеркивает Лизан, никаких нарушений со стороны России выявлено не было. «Соответственно, законных оснований для досрочного расторжения договора нет», – указал собеседник.

    Более того, подобное решение навредит самой Армении. Именно Россия сейчас загружает транзитные мощности страны, и без российского участия делать это будет некому. «Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве», – предупреждает эксперт. – «Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна».

    В силу географических особенностей Армении вообще трудно найти партнеров в железнодорожной сфере. Если рассуждать нейтрально, идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Но, по словам экономиста, Анкаре и Баку не нужен посредник в лице Еревана – они способны работать напрямую.

    «Инициатива армянского премьера – заведомо провальная и даже вредная для республики. Но он поднимает эту тему ради победы на грядущих выборах 7 июня. Пашинян надеется, что Россия придет в бешенство от его заявлений, и использует это в кампании», – считает Лизан.

    Ранее Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана. Премьер объяснил, что никаких дискуссий «за спиной» у Москвы быть не может. Тем не менее, по его оценке, данный шаг принесет Еревану немало выгод. Якобы многие международные игроки обходят республику после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил Пашинян, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Российский вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    9 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

    Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.

    В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.

    9 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, приуроченного ко Дню космонавтики.

    Согласно данным исследования, опубликованным на сайте ВЦИОМ, только шесть из десяти россиян смогли вспомнить дату первого полета человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Этот показатель существенно ниже, чем два десятилетия назад, особенно среди молодежи.

    Полет Юрия Гагарина сохраняет уникальный статус события национальной гордости, и отношение к нему практически не меняется с годами. Для пожилых граждан этот день остается частью личной истории, но для молодых россиян он все чаще становится абстрактным фактом.

    Современных героев космонавтики россияне называют реже, чем первых покорителей космоса. Среди самых известных – Сергей Крикалев, Алексей Леонов, Владимир Джанибеков, а также Анна Кикина, Олег Кононенко и Олег Артемьев. Молодое поколение в большей степени ориентируется на новейшие достижения и участников космических экспедиций.

    Интерес к космосу среди россиян заметно вырос: сегодня почти каждый третий хотел бы побывать на орбите, что в полтора раза больше, чем 20 лет назад. Чаще всего мечтают отправиться в космос молодые люди, а также жители мегаполисов и мужчины.

    Респонденты отмечают, что следующий большой прорыв в космосе связан с освоением и колонизацией Марса и Луны, а также с развитием космического туризма и появлением новых технологий, таких как космические лифты. Мечты о поиске внеземной жизни и дальних полетах остаются актуальными, а негативные сценарии звучат крайне редко.

    В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет по всей России. Исследование проводилось методом телефонного интервью, результаты взвешены по социально-демографическим параметрам, а предельная погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Мирошник: Москва объявила о пасхальном перемирии с учетом ситуации на фронте

    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию
    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    9 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин подписал законы об изменении порядка пересмотра судебных актов в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.

    В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

    В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном суде России.

    Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

    Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    10 апреля 2026, 00:47 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко сообщил о пятикратном снижении проверок бизнеса

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество проверок бизнеса за последние шесть лет сократилось до 273 тыс., при этом их эффективность достигла рекордных 90%, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    В аппарате Григоренко по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщили о значительном сокращении числа проверок бизнеса в России, оно уменьшилось в пять раз.

    «Сокращение количества проверок в пять раз: с 1,5 млн в 2019 году до 273 тыс. 2025 году, а также повышение их эффективности», – приводит данные РИА «Новости».

    В аппарате вице-премьера пояснили, что такое сокращение сопровождалось существенным ростом эффективности контрольных мероприятий – эффективность проверок по ключевым индикаторам достигла почти 90%. Оптимизация контрольной деятельности позволила сократить административную нагрузку на бизнес и повысить результативность проводимых проверок.

    Ранее на встрече с главой государства Григоренко сообщил, что более 26 млн россиян самостоятельно через портал «Госуслуги» воспользовались функцией самозапрета на оформление кредитов. По оценкам Банка России, россияне ежемесячно оформляют около 1 млн самозапретов на получение кредитов.

    10 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Супруга Героя России Асылханова высказалась о версиях его исчезновения

    Супруга Героя России Асылханова отвергла слухи о его исчезновении

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди версий в СМИ и соцсетях о причинах исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова нет ни одной, которой бы придерживалась его супруга Валерия.

    «Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», – рассказала она «Аргументам и фактам».

    Ранее Валерия сообщала, что муж ушел из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля около 16.00, заявив, что идет на работу, но на рабочем месте так и не появился, домой не вернулся.

    На улице рядом с пропавшим видели остановившийся автомобиль, мужчина поздоровался с водителем и сел в машину. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве по факту исчезновения Героя России Асылханова.

    Асылханов удостоен медали «Золотая Звезда» за уничтожение в зоне спецоперации на Украине 15 танков и 50 бронемашин, при этом он потерял ногу в результате ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов. Валерия начала поиски на следующий день после пропажи, но телефон мужа был недоступен. Версию об отъезде пропавшего мужа на СВО супруга Асылханова отвергла.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи не было предметом предварительных переговоров с США или с украинской стороной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Глава Красного полумесяца Куливанд: Иран благодарен России за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    9 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв.

    Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

    Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

    В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.

