    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    10 апреля 2026, 17:04 • Новости дня

    Британский самолет-разведчик выполнил круговой полет над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Разведывательный самолет Британии RC-135W Rivet Joint выполнил круговой пролет над Черным морем, не заходя в воздушные пространства других государств и избегая гражданских коридоров.

    Как передает ТАСС, стратегический самолет-разведчик ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над нейтральными водами Черного моря.

    Он вылетел с аэродрома Уоддингтон, пролетел над несколькими европейскими странами и достиг акватории со стороны района, подконтрольного болгарским авиадиспетчерам.

    Источник отметил, что самолет выполнял круговой полет, не заходя в воздушное пространство других стран и обходя международные коридоры гражданской авиации. Это позволило борту сохранять дистанцию от территории государств и минимизировать контакты с гражданскими воздушными судами.

    Источник напомнил, что этот же разведывательный самолет уже появлялся над Черным морем ранее в апреле. Тогда он кружил вместе с американским разведывательным самолетом Bombardier Challenger 650 Artemis II.

    Отмечено, что американский самолет также осуществлял отдельные вылеты в одиночку над этим регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом.

    Американский самолет-разведчик летал над Черным морем недалеко от российских границ и возвращался после пролета мимо Крыма.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    @ US Air Force/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Разработчик LazerBuzz: Лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    7 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Как передает РИА «Новости», министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил страны контрактниками осуществляется с опережением планов.

    Он отметил: «Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем».

    Белоусов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом здании Единого центра призыва в Москве призывники проходят все этапы оформления на военную службу с использованием цифровых сервисов.

    10 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свежий опрос показал, что большинство жителей Британии стали воспринимать политику США в мире как деструктивную после событий вокруг Ирана, пишет Sky News.

    Более половины граждан Британии считают Соединённые Штаты негативной силой из-за войны с Ираном, сообщает Sky News со ссылкой на данные опроса компании Public First. Всего 29% респондентов назвали Вашингтон позитивной силой, что на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. Падение популярности США связано не только с военными действиями в Иране, но и с вмешательством в дела Венесуэлы.

    По данным опроса, 53% британцев считают США негативной силой в мире – это на 19% больше, чем до захвата сил США венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе. В то же время 85% опрошенных уверены, что мир становится опаснее, а 60% заявили, что сейчас наблюдают наибольшую нестабильность за всю жизнь. Политика Дональда Трампа воспринимается как фактор, увеличивающий риск мировой войны: 64% считают, что его действия делают глобальный конфликт более вероятным.

    Что касается военных действий США и Израиля в Иране, только 26% поддержали их, тогда как 41% высказались против. Почти половина опрошенных (49%) одобрили позицию лидера лейбористов Киры Стармера в иранском кризисе, но 48% считают, что он должен отказаться от помощи США, если будет непосредственно запрошен. Однако если Иран нанесет удар по британским военным объектам, 59% поддержали бы участие Британии в конфликте.

    В вопросе разблокировки Ормузского пролива для танкеров 47% респондентов поддержали отправку военных для восстановления нефтяной торговли, в то время как 31% предпочли бы не вмешиваться. На фоне растущего недоверия к США усилилась поддержка европейского сотрудничества: 38% опрошенных хотят укреплять связи с европейскими странами, а только 19% – с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация ситуации вокруг Ирана усугубила разногласия между Лондоном и Вашингтоном.

     Лишь 22% граждан Британии поддержали участие страны в совместных с США военных ударах.

    Ранее американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    @ U.S. Central Command Public Affairs/dvidshub.net

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    9 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с дронами

    Концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны против FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники завершили тестирование экспериментальных многопульных боеприпасов калибра 5,45 миллиметра, позволяющих эффективно поражать маневрирующие беспилотники из штатного автомата АК-12.

    Концерн «Калашников» провел тестирование уникальных автоматных патронов, созданных для поражения маневрирующих воздушных целей, передает Telegram-канал предприятия.

    Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Сначала огонь открыли по зависшему беспилотнику, а затем по FPV-дрону, который имитировал атаку на стрелка.

    В ходе испытаний элементы снаряда поражали двигатели, аккумуляторы, электронику и силовые конструкции аппаратов. Это приводило к немедленному падению беспилотников. Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики новых боеприпасов, а также точность и кучность стрельбы.

    Экспериментальные патроны разработаны в инициативном порядке и предназначены для индивидуального оружия. Многоэлементный снаряд разделяется при выходе из ствола, что увеличивает вероятность поражения цели. Боеприпас идентичен стандартному патрону 5,45 на 39 миллиметров, поэтому его можно использовать в штатных магазинах АК-12, чередуя с обычными патронами. Сейчас холдинг дорабатывает конструкцию и готовит технологию серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты полевой лаборатории разработали для автоматов Калашникова особые боеприпасы с дробью для уничтожения беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами.

    Бригада «Невский» добровольческого корпуса сделала автоматный патрон с дробью для ручного пулемета Калашникова.

    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

    7 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Медведев обсудил с командованием ВМФ и ВКС защиту Черноморского побережья

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание с командованием Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий и обсудил вопросы поставок техники и укрепления обороны Черноморского побережья.

    Дмитрий Медведев сообщил в Max о своей рабочей поездке в Новороссийск. В ходе визита он провел совещание с командованием Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также с руководителями оборонных предприятий.

    По словам Медведева, основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

    «Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья», – написал зампред Совбеза.

    Медведев также отметил, что на совещании подробно обсуждались меры по обеспечению защиты Черноморского побережья. Он подчеркнул важность выполнения поручений верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в этих направлениях.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

    Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.

    9 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Россия отвергла заявления Лондона об угрозе подводным кабелям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о якобы возможной угрозе со стороны российских подлодок для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    В посольстве России подчеркнули, что страна не создает угроз подводной инфраструктуре, которую считают критически важной для Британии, и не использует «агрессивную риторику» по этому вопросу, передает ТАСС.

    В дипмиссии отметили, что Лондон недавно сделал «крайне агрессивные заявления» и озвучил угрозы в адрес торгового флота, работающего в интересах российских компаний и их партнеров. Российская сторона предупредила, что любые действия в соответствии с этими угрозами могут привести к последствиям.

    Ранее телеканал RT сообщал, что Лондон резко активизировал разведку против России.

    9 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и вручил награды

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр», ознакомился с ходом выполнения поставленных задач и вручил награды, сообщает Министерство обороны.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Центр», сообщает Минобороны в Max.

    Во время визита глава ведомства ознакомился с ходом выполнения боевых задач и заслушал доклады офицеров штаба о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки.

    Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал министру о ходе наступательных операций и действиях противника. Особое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов: начальник управления сообщил, что подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, оказывая значительную помощь в разведке и нанесении ударов по противнику.

    В завершение визита Андрей Белоусов вручил отличившимся военнослужащим группировки государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

    Министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу группировки «Центр» Сергею Ярашеву.

    Белоусов провел совещание с командованием  «Южной» группировки войск в феврале.

    В ноябре Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО.

    9 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    В Южной Корее загорелась подлодка во время ремонта на верфи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводная лодка Военно-морских сил Республики Корея загорелась во время ремонта на верфи компании HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, сообщило агентство Рёнхап.

    Пожар на подводной лодке Военно-морских сил Республики Корея произошел во время ремонтных работ на верфи компании HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, передает ТАСС.

    На борту находились около 40 человек, при этом 60-летняя работница субподрядной организации пропала, и ее поиски продолжаются.

    Огонь вспыхнул примерно в 13.58 по местному времени (7.58 мск). Для ликвидации возгорания были привлечены около тридцати пожарных расчетов, основной очаг удалось локализовать к 15.04 (9.04 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южнокорейском порту Пусана загорелось российское рефрижераторное судно.

    Посол России Георгий Зиновьев предупредил об опасности появления у Сеула атомных подводных лодок.

    Президент США сообщил о планах строительства южнокорейской субмарины на американской верфи.

    8 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо

    Tекст: Антон Антонов

    Британские авиакомпании начали отменять рейсы в Великобритании из-за роста цен на топливо, пишет Telegraph.

    В материале отмечается, что отмены коснулись в первую очередь направлений в отдаленные регионы страны, где авиасообщение играет критическую роль для местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В частности, авиакомпания Skybus уже прекратила выполнение рейсов из Ньюки, Корнуолл, в лондонский аэропорт Гатвик. В компании заявили, что такое решение связано с колоссальным ростом цен на топливо из-за ближневосточного конфликта и резким сокращением числа забронированных мест. Аналогичные меры приняла компания Aurigny, которая обслуживает маршруты между островом Гернси и Лондоном. Там также сослались на повышение стоимости топлива и снижение спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

