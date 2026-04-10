Психолог: ИИ размывает доверие между людьми

Психолог Тамурова: Люди перестают доверять специалистам после общения с ИИ

Tекст: Татьяна Косолапова

«Доверие к искусственному интеллекту растет как среди детей, так и взрослых благодаря его удобству, скорости и кажущейся объективности. И тут эмпатия играет важную роль – ИИ имитирует понимание», – говорит Тамурова. «Эмпатия нейросетей, проявляется в виде корректного тона и умения слушать собеседника, ведь ИИ никогда не перебивает, создавая иллюзию «своего». Однако все это лишь симуляция, а не настоящие чувства», – отмечает эксперт.

Второй фактор, подкупающий людей, – постоянная доступность. «И взрослые, и школьники ценят искусственный интеллект за последовательность, доступность круглосуточно и отсутствие осуждения – в отличие от учителей или врачей, которые могут быть субъективны или заняты», – поясняет психолог.

Она отмечает, что, по данным исследований ВЦИОМ, 52% россиян доверяют ИИ за удобство и объективность. Доля доверяющих выше в конкретных сферах: 76% – в медицине и 65% – в образовании. Школьники и вовсе показывают высокую готовность к использованию технологии: 79% относятся к искусственному интеллекту положительно, но видят в нем инструмент, а не авторитет.



Психолог отмечает, что ИИ действительно упрощает жизнь, но одновременно провоцирует чрезмерное доверие к себе. Это ослабляет у пользователей критическое мышление и подрывает доверие к людям. Для школьников это оборачивается соблазном меньше стараться в учебе, для взрослых – склонностью игнорировать мнения врачей и других специалистов.

«Современный искусственный интеллект повышает удобство, но размывает реальное доверие между людьми. Правда, пока ИИ все же не смог на 100% заменить эксперта, живого с эмпатией, но мы будем наблюдать за развитием», – заключила Тамурова.

Ранее помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский призвал создать срочное законодательное регулирование для книжной индустрии, опасаясь возможностей современных нейросетей. Он подчеркнул, что на данный момент непонятно, какую опасность ИИ представляет для авторов.