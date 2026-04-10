В Чехии скончался известный путешественник Мирослав Якеш

Tекст: Денис Тельманов

О смерти известного путешественника и полярника Мирослава Якеша стало известно 10 апреля, передает ТАСС.

Сообщение о его смерти было опубликовано в телеграм-канале Русского дома в Праге, где Якеша называли человеком, искренне любившим Россию, ее природу и людей.

В Русском доме отметили, что Мирослав Якеш долгие годы сотрудничал с Российским центром науки и культуры, проводил лекции, которые неизменно привлекали большое внимание публики.

В сообщении подчеркивается: «Путешественник искренне любил нашу страну, ее людей, просторы и природную красоту. Многие годы сотрудничал с РЦНК, проводил интереснейшие лекции на нашей площадке, которые всегда вызывали большой интерес у аудитории. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Мирослава, скорбим вместе со всеми, кто его любил, ценил, восхищался его мужеством и человеколюбием».

Представители Русского дома также рассказали, что Якеш был человеком активным и бесстрашным, отличался творческим подходом и умением решать самые сложные задачи.

Он вдохновлял окружающих своим энтузиазмом и целеустремленностью. Совсем недавно в Русском доме поздравляли его с днем рождения и строили планы на совместные мероприятия после возвращения путешественника из очередной поездки, однако этим планам не суждено было сбыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной смерти художника Алексея Ги Коровина стала продолжительная болезнь.