    10 апреля 2026, 15:24 • Новости дня

    Американский самолет для перевозки военного руководства вылетел из Тель-Авива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский самолет Cessna UC-35A Citation Ultra, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США, покинул Тель-Авив и сейчас находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии, направляясь в сторону Персидского залива.

    Рейс был зафиксирован на фоне слухов о возможных переговорах США и Ирана в Пакистане, передает РИА «Новости».

    Служба приоритетных воздушных перевозок армии США отвечает за транспортировку высших военных руководителей страны, включая руководство министерства войны, конгрессменов и командиров боевых частей по всему миру.

    The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники ранее писала, что делегация из Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США по урегулированию конфликта. Однако агентство Tasnim опровергло эту информацию: «Сведения о переговорах – вымысел», – заявили в агентстве, добавив, что возможные переговоры могут начаться только при условии прекращения огня в Ливане.

    Ранее военный самолет армии Соединенных Штатов, используемый для перевозки высшего командного состава, направился в сторону Израиля, пролетая над Египтом.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    5 комментариев

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (20)
    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский телеведущий Такер Карлсон выразил недоумение неспособностью Вашингтона контролировать действия ближневосточного союзника Тель-Авива, втянувшего государство в опасное противостояние с Ираном.

    Карлсон жестко раскритиковал текущую внешнюю политику Белого дома. «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», – заявил журналист, передает РИА «Новости».

    По мнению публициста, американская сторона оказалась втянутой в конфликт исключительно по настоянию Тель-Авива. Он отметил неудачный ход боевых действий и абсолютную невозможность выйти из противостояния из-за непредсказуемого поведения союзника.

    Карлсон подчеркнул неотъемлемое право каждого гражданина знать истинные причины происходящего. Он призвал объяснить, почему столь небольшая страна оказывает такое масштабное влияние на ключевые решения американских властей.

    Ранее журналист выражал уверенность в диктовке Израилем ключевых шагов противостояния Вашингтона и Тегерана.

    Комментарии (9)
    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Комментарии (11)
    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет сектора Газа, южного Ливана и территорий Сирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    Комментарии (4)
    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о поддержке решения США приостановить удары по Ирану на две недели, пишет Times of Israel.

    «Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel заявление офиса.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Власти Израиля подчеркнули, что любые агрессивные действия с территории Ливана будут рассматриваться отдельно.

    Подчеркивается, что США подтвердили Израилю приверженность общим целям на переговорах с Ираном. Израиль заявил, что поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, речь идет о «ядерной, ракетной и террористической» угрозе для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Израиль также продолжил удары по Ирану.

    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Оборонные системы работают над перехватом угроз». – приводит ТАСС текст заявления.

    Сообщение опубликовано после новостей о достижении перемирия вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США. Иран заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 18:51 • Новости дня
    Объявлено о возобновлении слушаний по уголовному делу Нетаньяху

    @ Shawn Thew/Pool CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судебные заседания по уголовным делам о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжатся в воскресенье, пишет Jerusalem Post.

    Перерыв был связан с началом боевых действий между Израилем и Ираном, что привело к ограничению работы судебной системы, сообщает Jerusalem Post, передает РИА «Новости». В материале указывается, что слушания будут организованы по прежней схеме: по воскресеньям – в суде Иерусалима, с понедельника по среду – в окружном суде Тель-Авива.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
    В конце ноября Нетаньяху направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. В декабре сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    Комментарии (0)
