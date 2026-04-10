РПЦ предостерегла от политизации пасхальных крестных ходов в России

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении на сайте отдела подчеркивается, что Пасха призвана объединять верующих и не может использоваться для раскола общества политическими лозунгами.

В сообщении особо отмечается, что в интернете и мессенджерах распространяются призывы к участию в так называемых Пасхальных крестных ходах, организуемых неизвестными лицами в различных городах страны, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Самару, Читу, Уфу, Владивосток и другие.

«Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркивает, что пасхальные крестные ходы являются исключительно молитвенными шествиями; придание им политического характера недопустимо, в том числе с точки зрения действующего законодательства. Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха Господня – призван объединять верующих, а не разделять их политическими лозунгами», – говорится в официальном заявлении.

В РПЦ считают, что попытки использовать крестные ходы в политических целях – это манипуляция, и предостерегают от участия в подобных акциях, которые могут быть представлены как религиозные мероприятия.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 73% россиян планируют праздновать Пасху.

В РПЦ призвали свести к минимуму изображения крестов и икон на упаковках пасхальных угощений, чтобы уважать священные символы.