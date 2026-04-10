    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня

    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Глава Красного полумесяца Куливанд: Иран благодарен России за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    9 апреля 2026, 23:57 • Новости дня
    Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении республики вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    «Мы говорим южным соседям Ирана о том, что вы видите чудо, поэтому смотрите и понимайте правильно, стойте в нужном месте и с подозрением относитесь к ложным обещаниям демонов. Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну. Конечно, мы потребуем компенсации за нанесенный ущерб и за кровь жертв и ветеранов этой войны. И мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», – приводит заявление Хаменеи гостелерадиокомпания Ирана.

    До этого Верховный лидер заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Моджтаб Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения. При этом Иранская армия заявила о сохранении боеготовности после прекращения огня с США.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Bloomberg: Разногласия с Нетаньяху угрожают загнать Трампа в угол на переговорах с Ираном

    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    10 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом, вызвав вопросы о его судьбе.

    Беспилотный разведывательный аппарат MQ-4C Triton ВМС США неожиданно исчез с онлайн-трекеров полётов после объявления о чрезвычайной ситуации во время полёта над Персидским заливом, сообщает TWZ.

    Наблюдатели зафиксировали резкое снижение высоты аппарата с обычных 15 тыс. метров до менее 3 тыс. метров, после чего дрон перестал отображаться на сервисах слежения. Это произошло на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое во многом зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива.

    По данным открытых источников, MQ-4C завершал примерно трёхчасовой патруль над Персидским заливом и Ормузским проливом и, казалось, возвращался на базу в Сигонелле (Италия). После входа в воздушное пространство Саудовской Аравии дрон внезапно развернулся в сторону Ирана и начал резко терять высоту. В этот момент его транспондер передавал код 7700 – международный сигнал аварийной ситуации на борту, но он не указывает на характер происшествия.

    Появились также непроверенные сообщения о том, что MQ-4C сначала подавал сигнал 7400, означающий потерю связи между аппаратом и операторами на земле. До этого момента дрон был постоянно виден на публичных онлайн-ресурсах отслеживания с момента вылета из Италии. Командование ВМС США отказалось комментировать ситуацию, и по состоянию на данный момент официальных заявлений от властей Ирана также не поступало.

    MQ-4C Triton – модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированная для длительных морских миссий. Аппараты этого типа ведут разведку в регионе уже несколько лет и оснащены современными радарами с синтезированной апертурой, а также оптико-электронными и инфракрасными камерами. ВМС США эксплуатируют 20 таких дронов, планируя увеличить их число до 27, стоимость каждого оценивается более чем в 238 млн долларов.

    Инцидент с MQ-4C вызывает повышенное внимание на фоне перемирия между США и Ираном, поскольку безопасное прохождение судов через Ормузский пролив является ключом к поддержанию стабильности в регионе. На фоне предыдущих инцидентов, включая уничтожение подобного дрона Ираном в 2019 году, эксперты продолжают оценивать риски эксплуатации высокотехнологичных аппаратов в зоне конфликта. В то же время, нет свидетельств, что исчезновение MQ-4C связано с враждебными действиями; судьба беспилотника пока остаётся неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом после отправки сигнала бедствия.

    Эксперты допустили вмешательство российских или китайских систем радиоэлектронной борьбы в полет этого аппарата.

    Ранее данный разведывательный дрон неоднократно появлялся над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем

    Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США и Израилем

    Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем
    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы одержали победу в третьей эпической священной обороне», – следует из опубликованного к иранцам обращения.

    В заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана, подчеркивается, что несмотря на разрушения и удары, нанесенные врагом, иранские вооруженные силы смогли превратить войну в великую победу. Хаменеи призвал граждан продолжать массовые шествия, как это происходило последние 40 дней, передает ТАСС.

    Лидер страны также отметил, что Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав. Он заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за каждую каплю пролитой крови и каждый причиненный ущерб в ходе конфликта. По его словам, решительная воля к мести за гибель предыдущего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердце и душе нации.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения.

    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи.

    9 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, приуроченного ко Дню космонавтики.

    Согласно данным исследования, опубликованным на сайте ВЦИОМ, только шесть из десяти россиян смогли вспомнить дату первого полета человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Этот показатель существенно ниже, чем два десятилетия назад, особенно среди молодежи.

    Полет Юрия Гагарина сохраняет уникальный статус события национальной гордости, и отношение к нему практически не меняется с годами. Для пожилых граждан этот день остается частью личной истории, но для молодых россиян он все чаще становится абстрактным фактом.

    Современных героев космонавтики россияне называют реже, чем первых покорителей космоса. Среди самых известных – Сергей Крикалев, Алексей Леонов, Владимир Джанибеков, а также Анна Кикина, Олег Кононенко и Олег Артемьев. Молодое поколение в большей степени ориентируется на новейшие достижения и участников космических экспедиций.

    Интерес к космосу среди россиян заметно вырос: сегодня почти каждый третий хотел бы побывать на орбите, что в полтора раза больше, чем 20 лет назад. Чаще всего мечтают отправиться в космос молодые люди, а также жители мегаполисов и мужчины.

    Респонденты отмечают, что следующий большой прорыв в космосе связан с освоением и колонизацией Марса и Луны, а также с развитием космического туризма и появлением новых технологий, таких как космические лифты. Мечты о поиске внеземной жизни и дальних полетах остаются актуальными, а негативные сценарии звучат крайне редко.

    В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет по всей России. Исследование проводилось методом телефонного интервью, результаты взвешены по социально-демографическим параметрам, а предельная погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

    10 апреля 2026, 01:01 • Новости дня
    От ранений умер советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана доктор Камаль Харрази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки на Тегеран в начале недели.

    По словам близких люде Харрази, он получил ранения во время нападения на его дом в Тегеране и погиб в четверг вечером. Его жена погибла в результате того же нападения ранее на этой неделе, сообщил телеканал Press TV.

    На протяжении карьеры на государственной службе, охватывающей десятилетия после Исламской революции 1979 года, доктор Харрази занимал многочисленные высокопоставленные должности. Он возглавлял Стратегический совет по международным отношениям и занимал должность старшего советника лидера Исламской революции.

    Созданный в июне 2006 года Стратегический совет по международным отношениям является видным иранским аналитическим центром и консультативным органом, подчиняющимся лидеру Исламской революции.

    Доктор Харрази также занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 1997 года по 24 августа 2005 года и был членом Совета по оценке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил. Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Мирошник: Москва объявила о пасхальном перемирии с учетом ситуации на фронте

    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию
    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

