Глава МИД Испании сообщил об отказе НАТО участвовать в войне с Ираном

Tекст: Валерия Городецкая

«Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, поэтому не только мы, но и многие союзники высказываются в том же духе: НАТО не будет участвовать в этой войне», – заявил Альбарес, его цитирует газета Pais, передает РИА «Новости».

Альбарес добавил, что НАТО не вовлечено в данный конфликт, а страны – члены блока не были заранее осведомлены или проконсультированы по этому вопросу.

Газета Wall Street Journal писала, что США намерены наказать ряд стран НАТО за позицию по конфликту с Ираном.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не будет принимать участия в операции против Ирана, так как это самостоятельная кампания США и Израиля.