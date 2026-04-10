Иран опроверг официальное введение платы за проход Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Илахи заявил, что информация о введении платы для судов, следующих через Ормузский пролив, не имеет официального подтверждения, передает ТАСС.

Он отметил, что такие сведения распространяются лишь на уровне слухов и сообщений в СМИ и социальных сетях.

Он подчеркнул: «Это было в новостях и в социальных сетях, но официального заявления от Ирана о том, что должны платить [за проход судов через пролив], нет. Это только разговоры».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости взимания Ираном платы с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Глава отдела политической информации иранской гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини заявил о возможности ежегодного получения Ираном 64 млрд долларов от пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

Представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хосейни сообщил о планах взимать пошлину за проход пролива в биткоинах и о праве досматривать любые проходящие суда.