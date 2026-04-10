Куренков сообщил о сопереживании Путина пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане

Tекст: Елизавета Шишкова

Куренков подчеркнул, что по поручению президента России помощь непременно будет оказана, и власти приложат усилия для восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах, передает РИА «Новости».

«Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились», – заявил Куренков.

Министр МЧС вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил строительную площадку в Гудермесе. Здесь возводят новые дома для семей, лишившихся жилья в результате стихийного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана и Чечни введена чрезвычайная ситуация федерального уровня из-за паводка.

МЧС России усилило группировку спасателей, направив дополнительно сто человек в пострадавшие районы.

В восьми населенных пунктах Дагестана более тысячи жилых домов и приусадебных участков пострадали от сильных ливней, спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии.