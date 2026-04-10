NYT: Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана

По сведениям NYT, прежние возражения Вэнса против конфликта сделали его более приемлемой фигурой для пакистанских официальных лиц, передает РИА «Новости».
Спецпосланник Стив Уиткофф был проинформирован о просьбе Исламабада и инициировал подключение Вэнса.
«Его первоначальное несогласие с конфликтом оказалось привлекательным для пакистанских чиновников, которые попросили Уиткоффа подключить к процессу Вэнса», – пишет издание. После этого президент США Дональд Трамп поручил Вэнсу возглавить процесс мирных переговоров.
Как отмечает газета, Вэнс, Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер уже в пятницу отправятся в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной. На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном эта встреча может стать самой высокоуровневой с 1979 года. Для Вэнса это станет самым заметным дипломатическим испытанием, поскольку ранее он предупреждал президента о последствиях вооруженного противостояния с Ираном.
В материале подчеркивается: вице-президент обладает уникальным статусом в команде Белого дома, поскольку именно он может стать прямым эмиссаром президента на переговорах подобного уровня. Эксперты считают, что задача окажется чрезвычайно сложной, особенно учитывая нестабильность текущего перемирия и неопределенность ключевых параметров возможной сделки.
В пятницу иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня. Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу.