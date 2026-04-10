Количество пострадавших во Владикавказе выросло до 14 человек

Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

«ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

«Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

«Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.