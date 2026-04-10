Путин: Ядерный щит много лет надежно обеспечивает безопасность России

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики с 80-летием учреждения.

«Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил благодарность за самоотверженный и героический труд ученых, инженеров и специалистов, подчеркнув, что их достижения стали результатом командной работы и верности интересам Родины.

Глава государства отметил, что нынешние сотрудники достойно продолжают традиции своих предшественников и вносят важный вклад в технологическую независимость России.

Путин пожелал коллективу успешной реализации намеченных планов во благо страны и ее народа.

