Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

Шохин заявил, что размер добровольного взноса в федеральный бюджет, который пообещал сделать один из ведущих бизнесменов страны, оказался неожиданно большим, передает ТАСС.
Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.
Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.
Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.
Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.