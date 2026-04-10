  СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    10 апреля 2026, 13:12 • Новости дня

    Кремль анонсировал проведение Путиным совещания по искусственному интеллекту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что эта тема является одной из приоритетных как для правительства, так и для президента и частных компаний.

    Песков подчеркнул: «Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из приоритетных, которые на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний». В обсуждении примут участие представители администрации президента, правительственный блок, а также российские технологические компании, которые считаются лидерами в области искусственного интеллекта на мировом уровне.

    Совещание начнется с открытого вступительного слова президента, после чего основная часть пройдет в закрытом режиме. С основным докладом выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко, который расскажет о внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Затем состоится открытый обмен мнениями между участниками встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили национальный штаб по искусственному интеллекту для координации внедрения ИИ между ведомствами.

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, занимающимся вопросами цифровизации.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость пересмотра действующего порядка компенсаций для граждан, которые стали жертвами мошеннических действий.

    «Надо доработать это, конечно», – заявил российский лидер.

    В настоящее время злоумышленники активно используют мессенджеры для отправки фишинговых сообщений под видом пасхальных поздравлений и приглашений на мероприятия.

    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Путин подписал закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    9 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин подписал законы об изменении порядка пересмотра судебных актов в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.

    В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

    В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном суде России.

    Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

    Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    9 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв.

    Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

    Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

    В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Решение Путина о наказании за отрицание геноцида обеспокоило Германию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР вызвало тревогу в Германии.

    В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    9 апреля 2026, 20:03 • Новости дня
    Путин предложил Григоренко обсудить развитие системы госуслуг

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил развитие системы государственных услуг как основную тему беседы с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале беседы глава государства отметил: «Предлагаю начать с развития системы госуслуг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен провести встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    10 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РСПП Александр Шохин сообщил о значительном размере добровольного взноса, который пообещал президенту Владимиру Путину сделать один из крупных предпринимателей России в федеральный бюджет.

    Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.

    Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.

    Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.

    9 апреля 2026, 20:47 • Новости дня
    Сервисами «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» воспользовались более 72 млн россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 72 млн человек воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Григоренко подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуются такие сервисы, как «Поступление в вуз», «Налоговый вычет» и «Выход на пенсию», а также другие услуги, касающиеся ключевых этапов жизни граждан. Например, к сервису «Поступление в вуз» россияне обращались уже более 10 млн раз, а к каждому из других востребованных сервисов – не менее двух миллионов.

    Вице-премьер особо отметил динамику роста: за последние полгода число пользователей некоторых сервисов увеличилось с тысяч до миллионов, что, по его словам, указывает на высокую востребованность и эффективность цифровых решений для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Путин определил развитие системы государственных услуг как ключевую тему разговора.

    10 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин назначил Суровцева новым послом России в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале, следует из указа.

    «Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», – говорится в опубликованном указе президента.

    Алексей Суровцев окончил МГИМО МИД СССР в 1985 году и с тех пор работает на дипломатической службе. В разные годы он занимал должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, был советником постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве, а также старшим советником и начальником отдела департамента Северной Америки.

    Кроме того, Суровцев работал генеральным консулом России в Мумбаи и Индии, владеет английским языком и хинди.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин освободил Алексея Новикова от должности посла в Непале, после чего временным поверенным в делах был назначен Ринчен Ракшаев.

    10 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин: Ядерный щит много лет надежно обеспечивает безопасность России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по случаю 80-летия учреждения.

    «Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент выразил благодарность за самоотверженный и героический труд ученых, инженеров и специалистов, подчеркнув, что их достижения стали результатом командной работы и верности интересам Родины.

    Глава государства отметил, что нынешние сотрудники достойно продолжают традиции своих предшественников и вносят важный вклад в технологическую независимость России.

    Путин пожелал коллективу успешной реализации намеченных планов во благо страны и ее народа.

    10 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Куренков сообщил о сопереживании Путина пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МЧС Александр Куренков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин лично позвонил ему и выразил сопереживание жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от стихии.

    Куренков подчеркнул, что по поручению президента России помощь непременно будет оказана, и власти приложат усилия для восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах, передает РИА «Новости».

    «Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились», – заявил Куренков.

    Министр МЧС вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил строительную площадку в Гудермесе. Здесь возводят новые дома для семей, лишившихся жилья в результате стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана и Чечни введена чрезвычайная ситуация федерального уровня из-за паводка.

    МЧС России усилило группировку спасателей, направив дополнительно сто человек в пострадавшие районы.

    В восьми населенных пунктах Дагестана более тысячи жилых домов и приусадебных участков пострадали от сильных ливней, спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии.

