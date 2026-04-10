Повар космонавтов раскрыл стоимость суточного рациона на орбите

О том, сколько стоит питание экипажа на орбите, рассказал начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, передает РИА «Новости».
«Средний чек питания в космосе в сутки, включая завтрак, обед и ужин, составляет несколько десятков тысяч рублей», – сказал он.
По словам специалиста, в указанную сумму включены не только сами блюда и продукты, но и специальная упаковка, а также все лабораторные исследования каждой партии, отправляемой на орбиту. Такие проверки обязательны перед полетом.
Говоря о меню, Ведерников отметил, что на завтрак космонавтам предлагают омлеты – классический, с грибами и овощами, сладкий творог, рисовые и гречневые каши, кофе и чай с сахаром и без. На обед космонавты обязательно получают салат, суп и второе горячее блюдо.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ее ежегодное проведение с 6 по 12 апреля закреплено указом президента Владимира Путина.
Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном рационе.
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе в космосе.
Российские члены экипажа МКС строго ограничивают потребление различных соусов и специй в условиях невесомости.