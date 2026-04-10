    10 апреля 2026, 13:10 • Новости дня

    Повар космонавтов раскрыл стоимость суточного рациона на орбите

    Tекст: Мария Иванова

    Ежедневное меню на космической станции обходится в десятки тысяч рублей из-за высоких трат на специальную упаковку и обязательные лабораторные проверки всех продуктов, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

    О том, сколько стоит питание экипажа на орбите, рассказал начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, передает РИА «Новости».

    «Средний чек питания в космосе в сутки, включая завтрак, обед и ужин, составляет несколько десятков тысяч рублей», – сказал он.

    По словам специалиста, в указанную сумму включены не только сами блюда и продукты, но и специальная упаковка, а также все лабораторные исследования каждой партии, отправляемой на орбиту. Такие проверки обязательны перед полетом.

    Говоря о меню, Ведерников отметил, что на завтрак космонавтам предлагают омлеты – классический, с грибами и овощами, сладкий творог, рисовые и гречневые каши, кофе и чай с сахаром и без. На обед космонавты обязательно получают салат, суп и второе горячее блюдо.

    Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ее ежегодное проведение с 6 по 12 апреля закреплено указом президента Владимира Путина.

    Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном рационе.

    Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе в космосе.

    Российские члены экипажа МКС строго ограничивают потребление различных соусов и специй в условиях невесомости.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    @ NASA/Roscosmos/Wikipedia

    Tекст: Татьяна Косолапова

    После завершения миссии МКС Россия может задействовать часть ее модулей при создании новой орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт. По его словам, относительно новые модули, такие как «Наука», могут продолжить работу, а старые элементы станции будут выведены из эксплуатации.

    Генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил о продлении работы многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. А работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который является старейшим, и служебного модуля «Звезда» продлили до 2032 года.

    «Тот факт, что модуль «Наука» планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС», – говорит Эйсмонт. Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно «молодых» модулей российского сегмента, в том числе «Науки», которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.

    А вот модуль «Заря», напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем «Вояджеры» находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп «Хаббл» был запущен в девяностые годы прошлого столетия.

    Однако он полагает, что модуль «Заря» вряд ли будет работать на новой Российской орбитальной станции. «Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и «Звезда», который служил модулем для проживания экипажа», – делится эксперт.

    По его мнению, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет «Науки» и других не слишком старых модулей.

    «А «Зарю» и «Звезду», по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    10 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Орион» успешно выполнил корректирующий маневр и вышел на заданную траекторию возвращения домой после исторического облета Луны.

    Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

    «Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

    Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

    Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

    В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    9 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Баканов назвал сроки принятия решения о запуске ракеты «Союз-5»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура примут по итогам космического форума.

    Решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура будет принято после завершения космического форума, передает ТАСС. Об этом сообщил на пленарном заседании глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Союз-5» уже установлена на стартовый стол, отметил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Байконуре завершили установку первой ракеты «Союз-5» на стартовый стол.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Баканов: В орбитальную группировку России входит 22 метеоспутника

    Tекст: Валерия Городецкая

    В орбитальную группировку России входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.

    По словам Баканова, российские спутниковые услуги доступны по всему миру, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических спутника – беспрецедентное количество, и нам важно его поддержать. Российские услуги предоставляются повсеместно, по всему миру. Поэтому очень важно международное сотрудничество», – сказал глава Роскосмоса.

    В 2024 году Россия вывела на орбиту рекордное число спутников за один запуск.

    Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2».

    Ранее Баканов рассказал о запуске российской программы сканирования Луны.

    9 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    В Народную программу «Единой России» внесли инициативы по космосу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия» предложил включить в Народную программу ряд инициатив по развитию космической отрасли.

    Предложения были сформированы по итогам заседания «Космос будущего: новые технологии для людей», прошедшего в рамках Российского космического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе ключевых инициатив – увеличение запусков ракет-носителей, рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС для повышения транспортной безопасности и запуск Российской орбитальной станции с первым модулем на орбите к 2028 году. Важное место занимает и дальнейшее развитие космодрома Восточный, создание новых ракет «Союз-5» и «Амур-СПГ», а также внедрение современных цифровых и аддитивных технологий в производство.

    Особое внимание предлагается уделить привлечению перспективной молодежи в отрасль и обеспечению молодых специалистов жильем. «Космос будущего – не абстрактная высота. Это удобство жизни, безопасность, новые возможности для экономики, науки, обороны и образования», – подчеркнул секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев.

    Также в программу планируется внести меры по поддержке частного бизнеса в космической сфере. Среди них – создание реестра испытательной и инженерной инфраструктуры, обеспечение прозрачного доступа частных разработчиков к лабораториям и данным, а также ускорение включения частных решений в проекты на всех этапах реализации. Эти меры, по мнению партии, должны способствовать формированию гарантированного спроса и развитию отечественных технологий.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что космос становится инструментом глобальной конкуренции, а партнерство государства и частного бизнеса – общемировая практика. По его словам, государство формирует правила, а частные компании масштабируют решения, что позволяет России идти в ногу с мировыми трендами.

    10 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    Миссия «Венера-Д» осталась на стадии эскизов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования, сообщил руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан», член Федерации космонавтики России, популяризатор космонавтики Александр Хохлов.

    Хохлов рассказал, что разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для исследований на поверхности Венеры, сейчас находится на этапе эскизного проектирования, передает ТАСС.

    По словам эксперта, миссия входит в федеральный проект «Космическая наука» с предполагаемым стартом в 2036 году. Разработку возглавляет НПО имени Лавочкина, а головным научным институтом выступает ИКИ РАН. «Однако на данный момент проект находится на уровне эскизов, дальше этого прогресс пока не продвинулся», – отметил Хохлов.

    Он добавил, что индекс «Д» в названии аппарата означает «Долгоживущая». В отличие от советских предшественников, работающих на Венере несколько часов, новая миссия предусматривает создание устройства, способного функционировать в экстремальных условиях планеты хотя бы несколько часов. Ранее обсуждалась возможность продления работы модуля до нескольких недель, однако для этого потребуется создать особо надежную электронику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые запланировали поиск следов жизни на Венере во второй половине 2030-х годов. Специалисты проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Правительство официально включило миссию «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса.

    10 апреля 2026, 09:35 • Новости дня
    Российские ученые разгадали тайну плазменных «фантомов» в созвездии Ориона

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи математически доказали, что загадочные сгустки газа в космосе возникают из-за акустической неустойчивости, превращаясь в сверхзвуковые ударные волны.

    Специалисты Самарского университета имени Королева и местного филиала Физического института имени Лебедева РАН раскрыли природу плазменных «фантомов», сообщает РИА «Новости».

    Ученые выяснили, какие именно физические процессы приводят к образованию этих необычных структур в космическом пространстве.

    «Отечественными учеными ранее была выдвинута гипотеза, что причиной появления особого вида субструктур в Барьере Ориона может быть так называемая изоэнтропическая, или акустическая, неустойчивость. Мы математически доказали эту гипотезу с помощью систем газодинамических уравнений, описав наиболее вероятный механизм образования этих субструктур, наблюдаемых с помощью телескопов», – отметил заведующий кафедрой физики вуза Дмитрий Завершинский.

    В университете пояснили, что подобная нестабильность возникает при нарушении теплового равновесия. Когда процессы нагрева и охлаждения перестают компенсировать друг друга, даже небольшое возмущение порождает мощные ударные волны. Эффект напоминает эхо, которое не затухает, а усиливается.

    По расчетам исследователей, в Барьере Ориона при температуре от 207 градусов Цельсия возмущения превращаются в ударные импульсы. Плотные участки ионизированного газа нагреваются сильнее и из-за высокого давления начинают двигаться со сверхзвуковой скоростью. Именно эти перемещающиеся газовые сгустки телескопы фиксируют как плазменные «фантомы».

    Завершинский добавил, что созданная модель хорошо соотносится с реальными наблюдениями. Работа самарских физиков, поддержанная Минобрнауки, опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics и помогает лучше понять эволюцию межзвездной среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские астрономы зафиксировали мощную звуковую волну от столкновения галактик.

    Российские ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.

    10 апреля 2026, 07:18 • Новости дня
    Российский «Теледроид» впервые связал человека и робота в космосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский робот «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на МКС и робота в открытом космосе в единую систему, сообщил заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.

    Дудоров заявил, что российский робот «Теледроид» впервые в мировой практике объединит космонавта на борту МКС и робота, находящегося в открытом космосе, в единую управляемую систему, передает ТАСС.

    По его словам, это станет первым космическим экспериментом, в рамках которого оператор будет находиться внутри Международной космической станции, а робот – за ее пределами. «По факту это первый космический эксперимент даже в мире, который свяжет оператора, который будет находиться внутри МКС, и робота, который будет находиться за ее пределами, для выполнения полезной функциональной задачи», – отметил Дудоров.

    Инновационная система позволит космонавтам дистанционно управлять роботизированным устройством в условиях открытого космоса, что открывает новые возможности для выполнения технических и исследовательских задач без выхода людей за пределы станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Петр Дубров и Анна Кикина начали тренировки по управлению антропоморфным роботом «Теледроид». Российская компания IT Imperial представила первого отечественного робота с возможностью управления через технологии виртуальной реальности. Отечественные ученые запланировали создание уникального человеко-машинного гибридного комплекса на Российской орбитальной станции.

    10 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученый Черкашина рассказала об устройстве каюты космонавтов на МКС

    Ученый Черкашина раскрыла детали защиты каюты космонавтов от радиации на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Космонавты на российском сегменте МКС живут в каюте с тонкой алюминиевой стенкой, защищающей от радиации, на зарубежном сегменте станции для защиты от радиации используется борированный полиэтилен, сообщила ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова Наталья Черкашина.

    Черкашина отметила, что каюта космонавтов небольшая и при добавлении слоя защитного полиэтилена толщиной шесть-восемь сантиметров пространство становится еще меньше. В одной из российских кают установлены специальные защитные шторки для экспериментов, содержащие водосодержащие материалы, что позволяет повысить защиту от радиации, передают «Вести».

    Ученый также объяснила, что радиопротекторные препараты могут частично защищать человека на Земле, однако в условиях космоса, где уровень радиации в 250 раз выше, их эффективность вызывает сомнения. По словам Черкашиной, для космоса безопаснее использовать защитные материалы, нежели препараты. Она подчеркнула, что разработки магнитных полей для защиты пока находятся на уровне теории.

    Черкашина добавила, что в космосе одновременно действуют несколько видов излучения, проходя через стенки аппаратов, они могут генерировать новое излучение. Кроме того, вспышки на Солнце также создают угрозу, которую невозможно контролировать, а лишь регистрировать. Универсальных материалов, которые обеспечивают комплексную защиту от всех видов ионизирующего излучения, пока не существует.

    Эксперт также рассказала о планах внедрения защитных материалов, разработанных в университете имени Шухова, в будущей Российской орбитальной станции. По ее мнению, каюты космонавтов стоит обшивать этими материалами, однако решение о внедрении пока не принято, поскольку проект станции еще не утвержден.

    Космонавты начали осваивать управление андроидом для работы в открытом космосе, который прошел испытания в условиях радиации.

    Президент Владимир Путин вручил Наталье Черкашиной премию в области науки и инноваций для молодых ученых.

    Исследовательница создала специальные радиационно-защитные композиты космического назначения.

    10 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Космонавт Кононенко раскрыл секрет профессионального долголетия

    Tекст: Мария Иванова

    Главным условием успешной многолетней работы на орбите является искренняя преданность выбранному делу и непрерывное стремление участвовать в новых космических экспедициях, заявил Герой России и начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

    Кононенко в данный момент готовится к шестой орбитальной миссии, передает ТАСС. По его словам, сохранять высокую работоспособность ему помогает искреннее увлечение своим делом.

    «Секрет у меня только один – нужно любить свою профессию и делать все возможное, чтобы оставаться в ней как можно дольше», – подчеркнул космонавт. Он добавил, что каждый новый старт воспринимается как совершенно новый этап жизни без малейшего намека на рутину.

    Кононенко отметил, что подготовка к предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию приносит ему огромную радость. Длительность новой миссии составит девять месяцев.

    Особую выдержку командир отряда приобрел из-за отложенного старта в начале карьеры. После катастрофы американского корабля полеты новичков приостановили, и космонавту пришлось ждать первой экспедиции долгие пять лет. Этот период интенсивных тренировок заложил необходимый запас прочности для будущих свершений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

    Российский космонавт первым в мире пробыл на околоземной орбите тысячу суток. Осенью рекордсмен вернулся с Международной космической станции после 374 дней полета.

    10 апреля 2026, 06:51 • Новости дня
    Центр Хруничева сообщил об отсутствии новых трещин на МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) контролируют состояние ранее обнаруженных микротрещин в модуле «Звезда», новых трещин нет, старые остаются загерметизированными, сообщил в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин сообщил, что в российском сегменте Международной космической станции новых трещин и утечек воздуха не обнаружено, передает РИА «Новости». По его словам, российские космонавты регулярно контролируют состояние ранее выявленных микротрещин в модуле «Звезда» с помощью специализированной аппаратуры.

    Глава центра заявил: « Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет». Денискин подчеркнул, что после проведенных работ специалисты оценили причины появления микротрещин и текущее состояние переходной камеры модуля «Звезда», подтвердив возможность дальнейшей эксплуатации.

    Ранее российские космонавты зафиксировали незначительное постоянное снижение давления в переходной камере, причиной которого, как выяснилось, стали микротрещины в оболочке. Для решения проблемы была создана специальная комиссия, которая определила возможные причины возникновения трещин и разработала методы их обнаружения и герметизации. Все необходимые инструменты и материалы были отправлены на МКС, где российский экипаж успешно провел работы по герметизации.

    По данным Центра подготовки космонавтов, с 2020 по 2024 годы российские космонавты обнаружили и загерметизировали четыре сквозные трещины. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин учредил ежегодную Неделю космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года специалисты подтвердили полное устранение многолетней утечки воздуха из модуля «Звезда». Позже глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил об отсутствии угрозы для безопасности экипажа из-за этой ситуации. Осенью российские космонавты успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на орбитальной станции.

    10 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Юрист Черных: Не существует жесткого регулирования ядерной энергетики в космосе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Существующие международные нормы применения атомных технологий за пределами Земли носят лишь рекомендательный характер, требуется скорейшее создание жесткой законодательной базы, заявила глава Центра международного космического права РУДН Ирина Черных.

    Правовой вакуум в сфере орбитальной атомной энергетики необходимо срочно заполнить, сказала Черных, передает РИА «Новости».

    Действующие международные документы ограничиваются рекомендациями.

    «Более того, в документе 2009 года отдельно подчеркивается, что защита в космосе людей и окружающей среды других небесных тел остается вне сферы охвата Рамок обеспечения безопасного использования. Активное освоение небесных тел делает актуальным разрешение существующих правовых пробелов», – сказала специалист.

    Применение подобных технологий официально разрешено, оно открывает путь к дальним межпланетным полетам. Черных напомнила о планах создания совместной российско-китайской ядерной установки на Луне. Ранее руководство Роскосмоса также указывало на важность совершенствования профильного международного законодательства.

    Ранее Роскосмос и Курчатовский институт запланировали разработку ядерного ракетного двигателя. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов назвал создание постоянных атомных источников энергии приоритетным направлением.

    10 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Российский космонавт Зубрицкий раскрыл детали подготовки экипажей между полетами

    Tекст: Мария Иванова

    В ожидании новых назначений космонавты регулярно повторяют теорию и отрабатывают навыки ручного управления, чтобы сэкономить время при подготовке к очередной экспедиции, рассказал космонавт Алексей Зубрицкий.

    Российские исследователи вселенной постоянно поддерживают квалификацию после завершения реабилитации, передает РИА «Новости»,. Это позволяет не тратить драгоценное время на восстановление базовых умений перед следующей экспедицией.

    «Если нет назначения в экипаж, космонавт находится в режиме ожидания и в режиме поддержания знаний и навыков. С определённой периодичностью назначаются тренировки, повторение теоретических дисциплин, систем корабля и станции, несколько раз в месяц тренировки по ручным режимам», – рассказал российский космонавт Алексей Зубрицкий.

    Специалист уточнил, что после утверждения в состав новой команды начинается уже целевая подготовка. Она включает детальное изучение научной программы предстоящего полета и отработку возможных выходов в открытый космос.

    Первая Неделя космоса пройдет в России в 2026 году по указу президента Владимира Путина. Масштабное мероприятие с 6 по 12 апреля приурочат к 65-летию исторического полета Юрия Гагарина. Организатором события выступает «Роскосмос».

    Напомним, в конце прошлого года космонавт Алексей Зубрицкий успешно покинул спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» после приземления.

    Во время онлайн-встречи с молодыми учеными он назвал умение держать равновесие самым бесполезным навыком на орбите.

    Ранее этот член экипажа МКС впервые в истории оформил государственную услугу из космоса.

