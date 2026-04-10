Повар космонавтов раскрыл стоимость суточного рациона на орбите

Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции

Tекст: Татьяна Косолапова

Генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил о продлении работы многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. А работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который является старейшим, и служебного модуля «Звезда» продлили до 2032 года.

«Тот факт, что модуль «Наука» планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС», – говорит Эйсмонт. Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно «молодых» модулей российского сегмента, в том числе «Науки», которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.

А вот модуль «Заря», напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем «Вояджеры» находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп «Хаббл» был запущен в девяностые годы прошлого столетия.

Однако он полагает, что модуль «Заря» вряд ли будет работать на новой Российской орбитальной станции. «Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и «Звезда», который служил модулем для проживания экипажа», – делится эксперт.

По его мнению, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет «Науки» и других не слишком старых модулей.

«А «Зарю» и «Звезду», по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения», – заключил Эйсмонт.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году.