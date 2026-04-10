Врач рассказала о вреде чисток печени от «шлаков» и детокс-диет

Врач Бирюкова рассказала о вреде чисток печени от «шлаков» и детокс-диет

Tекст: Дарья Григоренко

Бирюкова объяснила, что печень не засоряется, как фильтр, а выполняет сотни биохимических реакций – обезвреживает токсины, синтезирует белки, вырабатывает желчь и хранит витамины.

Она подчеркнула: «Термина «шлаки» нет ни в одном международном протоколе лечения. Печень не засоряется, как фильтр в кофемашине», передает «Газета.Ru».

По словам врача, популярные методы «очищения» печени – тюбажи, желчегонные травы, детокс-диеты – чаще приносят вред, а не пользу. Иллюзия легкости после таких процедур связана либо со спазмом желчевыводящих путей, либо с диареей. Особую опасность представляют тюбажи с магнезией, сорбитом или растительным маслом, которые могут привести к спазму сфинктера Одди, обтурационной желтухе или панкреатиту при наличии камней.

Бирюкова отмечает, что желчегонные препараты и травы должны применяться только по назначению врача, например, при гипомоторной дискинезии. Неконтролируемое их употребление может спровоцировать воспаления желчных протоков, поджелудочной железы и усугубить жировой гепатоз. Детокс-соки и голодания также вредны: избыток фруктозы напрямую приводит к неалкогольной жировой болезни печени.

Печень обладает способностью к регенерации, однако этот процесс требует времени и прекращения воздействия токсинов. Врач советует вместо «чисток» устранить реальные факторы риска: отказаться от алкоголя, скорректировать рацион, снизить вес, пересмотреть лекарства и пройти диагностику. Основой поддержки печени должны стать отказ от вредных привычек, средиземноморская диета и регулярная физическая активность.

Гепатопротекторы, например, силимарин или урсодезоксихолевая кислота, следует использовать только по показаниям. Бирюкова подчеркивает: никаких «шлаков» не существует, а попытки «прочистить» печень могут привести к серьезным осложнениям. Для здоровья печени важны выявление и устранение причин ее поражения, корректное питание и своевременная диагностика.

