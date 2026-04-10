Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

Космический аппарат «Орион» миссии «Артемида-2» начал возвращение на Землю

Tекст: Мария Иванова

Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

«Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.