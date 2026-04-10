Путин назначил Суровцева новым послом России в Непале

Tекст: Вера Басилая

Алексей Суровцев был официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале.

«Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», – говорится в опубликованном указе президента.

Алексей Суровцев окончил МГИМО МИД СССР в 1985 году и с тех пор работает на дипломатической службе. В разные годы он занимал должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, был советником постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве, а также старшим советником и начальником отдела департамента Северной Америки.

Кроме того, Суровцев работал генеральным консулом России в Мумбаи и Индии, владеет английским языком и хинди.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин освободил Алексея Новикова от должности посла в Непале, после чего временным поверенным в делах был назначен Ринчен Ракшаев.