Ученые предупредили об ударе магнитных бурь по Земле

Вероятность возникновения слабых геомагнитных возмущений в период с десятого по 12 апреля достигла 90%, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной ухудшения космической погоды стало появление на звезде корональной дыры средних размеров.
Специалисты отмечают, что точный расчет воздействия подобных структур затруднен из-за их сложной формы. Первые признаки влияния на планету ожидались между шестью и девятью часами утра по московскому времени, однако пока они не зафиксированы. При этом сохраняется вероятность около 10%, что магнитное поле останется в спокойном состоянии.
Ожидается, что возмущения продлятся от двух до трех дней. Максимальный прогнозируемый уровень активности составит G1-G2, что соответствует слабым и средним показателям. Возникновение сильных штормов полностью исключено.
