Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, призыв американских конгрессменов к ученым и преподавателям США доносить о случаях сотрудничества с Китаем является проявлением безумия, передает РИА «Новости».

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по стратегической конкуренции между США и Китаем предложил американским исследователям сообщать о контактах с организациями, связанными с китайской оборонной и промышленной сферами, для чего был создан специальный электронный адрес для информаторов.

Мао Нин отметила: «Это показывает, что давление и попытки сдерживания Китая со стороны так называемого специального комитета достигли безумного уровня». По ее словам, в последние годы власти США чрезмерно расширяют понятие национальной безопасности, подрывают научно-технический обмен между странами и усиливают преследование китайских студентов.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что такие действия приведут лишь к ослаблению инновационного развития в самих Соединенных Штатах. Комитет по стратегической конкуренции между США и Китаем был создан в январе 2023 года решением Палаты представителей Конгресса.

