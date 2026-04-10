Российский вратарь Хайкин получил норвежское гражданство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский голкипер футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство, передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK и национальный регистр населения Норвегии.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Он объяснял свое решение желанием жить и воспитывать детей в Норвегии, где женился на гражданке этой страны.

В ноябре Хайкин говорил: «Для меня было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года». Тренер национальной команды Столе Сольбаккен не исключал возможности рассмотреть его кандидатуру для сборной.

Стоит отметить, что норвежская сборная впервые с 1998 года смогла пройти в финальную часть чемпионата мира. В прошлом Хайкин вызывался в главную сборную России, однако не сыграл ни одного матча. На его счету также две игры за молодежную сборную России.

