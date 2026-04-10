Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль

Tекст: Дмитрий Зубарев

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает РИА «Новости».

Представители фонда сообщили, что позже в пятницу они встретятся с патриархом Иерусалимским Феофилом III и проведут молитву о мире на Святой Земле. В субботу делегация примет участие в церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност – викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каждый год в Великую субботу православные христиане ожидают появления Благодатного огня в храме Гроба Господня – месте, где, согласно преданию, был погребен и воскрес Иисус Христос.

ФАП с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь в Москву к Пасхе. В этом году его привезут в аэропорт Внуково в субботу вечером самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос» при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании. Традиционной широкой встречи в аэропорту не будет, однако огонь передадут представителям различных епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы для дальнейшего распространения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем.

В 2025 году делегация Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме приняла Благодатный огонь в храме Гроба Господня.