Итальянцы нашли анти-Мелони

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, Салис заявила: «Я – прогрессивный кандидат, который твердо верит, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать». По ее мнению, действующее правительство не смогло обеспечить ни то, ни другое, из-за чего недовольны и богатые, и бедные.

Салис вышла на политическую арену в 2025 году, объединив оппозицию и победив кандидата, поддержанного Мелони, на выборах мэра. Недавний референдум о реформе судебной системы стал серьезным ударом для власти: в Генуе против инициатив правительства высказались 64% избирателей, что на 10% выше национального показателя.

Хотя оппозиция воодушевлена успехом, единого лидера у нее пока нет. Помимо Салис, основными претендентами на лидерство считаются глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и Эльи Шляйн, возглавляющая Демократическую партию.

Салис строит свою программу на умеренной левой повестке: реформе здравоохранения, усилении налогового контроля, адресном регулировании цен на энергию и поддержке рождаемости, при этом избегая жестких идеологических позиций. Она отмечает, что растущее неравенство и проблемы среднего класса становятся заметны даже среди работающего населения.

Бывший премьер-министр Маттео Ренци поддерживает Салис, а ее команда уже пополнилась его бывшим пресс-секретарем. Хотя Салис заявила, что не собирается участвовать в праймериз, она не исключает возможности выставить свою кандидатуру, если получит объединяющий запрос от оппозиции.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации правительства после болезненного поражения правящей коалиции на голосовании.

Напомним, Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.