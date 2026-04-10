Стало известно о намерении UniСredit ликвидировать бизнес в России

«Коммерсантъ»: UniСredit решил ликвидировать бизнес в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянская группа UniСredit рассматривает возможность полной ликвидации своего бизнеса в России – «Юникредит-банка», включая сдачу лицензии, сообщает «Коммерсантъ».

Такой вариант выбран вместо продажи, поскольку переговоры с российскими и ближневосточными инвесторами ранее не привели к результату.

На данный момент банк активно сокращает свои активы: кредитный портфель за год уменьшился в два раза, а число сотрудников снизилось почти на 40%. Причина отказа от продажи заключается в том, что акционеры из так называемых недружественных стран получили бы лишь 5% от капитала банка из-за обязательного дисконта 60% и взноса в бюджет 35%.

С юридической точки зрения после ликвидации средства распределят между акционерами, однако вывести их из России напрямую не удастся. Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров, деньги, вероятнее всего, будут заморожены на специальных счетах типа С.

Руководитель проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Иван Бабин считает, что в будущем эти средства могут использоваться для обмена на заблокированные российские активы в Европе. Однако реализация такой схемы требует согласования с правительственной комиссией, Банком России, указа президента и наличия политической воли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, консорциум компаний из ОАЭ Asas Capital, Mada Capital и Inweasta предложил выкупить российские «дочки» UniCredit со скидкой 60% от рыночной стоимости.

Глава UniCredit Андреа Орчел заявил о намерении банка завершить уход из России и о возможном улучшении условий продажи активов после прекращения боевых действий на Украине.