NYT: Иран ввел строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

«Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.