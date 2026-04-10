Planet Labs продлила ограничения на спутниковые снимки Ближнего Востока

Компания Planet Labs PBC продолжает действовать в рамках политики ограниченного доступа к спутниковым изображениям некоторых районов Ближнего Востока во время перемирия, передает Bloomberg.
«Мы сохраняем текущие кризисные политики, пока активно оцениваем ситуацию совместно с правительством США», – заявил представитель компании.
По его словам, компания стремится вернуться к прежней политике, обеспечивающей доступ всех клиентов, но одновременно ограничивающей риски неправомерного использования данных.
Текущие ограничения были введены Planet Labs в воскресенье после просьбы правительства США к поставщикам спутниковых снимков приостановить публикацию фото определенных районов из-за военных действий. В настоящее время снимки этих территорий предоставляются только при наличии срочной необходимости или в интересах общества.
Ограничения были ужесточены в прошлом месяце: тогда задержка публикации коммерческих снимков увеличилась с четырех дней до двух недель. Компания объяснила это опасениями, что информация может быть использована для атак на членов НАТО, и подчеркнула, что эти меры носят временный характер и не связаны с прямыми требованиями правительства.
Ранее частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов США на Ближнем Востоке.
Президент США согласился на двухнедельное прекращение огня.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился двигаться к соглашению с Вашингтоном.