Bloomberg: Белый дом предупредил сотрудников о запрете инсайдерских ставок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белый дом разослал своим сотрудникам внутреннее письмо с предупреждением о недопустимости использования секретной информации для торговли на финансовых рынках и платформах ставок, сообщает Bloomberg.

Причиной стали подозрительно успешные спекуляции на фоне решений президента Дональда Трампа по военным действиям в Иране и Венесуэле.

Письмо, отправленное 24 марта, напомнило госслужащим о запрете использования непубличных данных для личной выгоды и о действии строгих норм этики. Предупреждение последовало после того, как накануне сделки с контрактами нефти объемом не менее 6 млн баррелей были совершены за считанные минуты до публикации заявления Трампа о «пятидневной паузе» в отношении иранских электростанций, что резко повлияло на цены.

Официальный представитель Белого дома Дэвис Ингл отметил: «Президент Трамп предельно ясно дал понять: члены Конгресса и другие государственные чиновники не должны использовать закрытую информацию для получения финансовой выгоды. Единственный интерес, которым руководствуется президент, – интерес американского народа». В то же время Белый дом подчеркнул, что обвинения в причастности сотрудников администрации к инсайдерской торговле без доказательств безосновательны.

Повышенное внимание вызвали и анонимные ставки на платформе Polymarket, где новые аккаунты заработали сотни тысяч долларов на пари, связанных с Ираном. Часть выплат по ставкам сейчас заморожена из-за споров о трактовке прекращения огня на Ближнем Востоке, а также подозрений в инсайдерской торговле.

Ранее аналогичные вопросы вызвали прибыльные сделки перед задержанием Николаса Мадуро в Венесуэле. Несмотря на отсутствие доказательств незаконной деятельности сотрудников Белого дома, власти США обеспокоены ростом интереса к рынкам прогнозов и потенциальной уязвимостью к инсайдерским операциям.

Аналитики Bubblemaps SA зафиксировали шесть новых аккаунтов на Polymarket с прибылью около 1,2 млн долларов на точных ставках против Ирана и на операции против Венесуэлы.

Сенатор Крис Мерфи пообещал внести законопроект о запрете ставок на действия правительства и военные операции на подобных площадках.