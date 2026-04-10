В ОП призвали к популяризации достижений российской космонавтики

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе мероприятия были представлены уникальные фотоработы Юлии Рубцовой, отражающие ключевые этапы становления российской космической отрасли – от подготовки ракет и спутников до тренировок космонавтов на Байконуре и в Центре подготовки космонавтов.

«Мне очень повезло, что я смогла фиксировать некоторые этапы становления российской космической отрасли: старты и подготовку ракет, носителей, спутников на Байконуре, в Плесецке, наших космонавтов, во время тренировок в Центре подготовки космонавтов. Для меня большая ответственность запечатлевать такие моменты, причем делать это правильно и, что немаловажно, еще и красиво», – заметила Юлия Рубцова, поблагодарив Общественную палату России за внимание к ее творчеству.

Член Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов особо отметил музыкальность фоторабот, их конкретность и лиричность.

Его поддержал модератор круглого стола заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, заместитель председателя ОП Самарской области Павел Покровский: «Соглашусь с этим утверждением, ведь настоящие произведения инженерного искусства долго и плодотворно работают исключительно при наличии в их облике гармонии и изящества».

Эксперты обсудили значение музыкальности и гармонии в инженерных и творческих аспектах космических разработок. По мнению Покровского, Неделя космоса позволит привлечь молодёжь к инженерным специальностям, востребованным в индустрии.

«Значит, большое количество наших школяров пойдут в те специальности, которые востребованы в индустриальном сегменте экономики. К сожалению, у нас на сегодняшний момент крайне мало друзей в мире, и только наша армия, флот и умы жителей Российской Федерации, инженеров, рабочих, создают реальную обороноспособность и суверенитет», – сказал он.

Руководители региональных общественных организаций рассказали об уникальном вкладе своих областей. В Самаре, которую называют «сердцем российской космонавтики», были созданы баллистическая ракета Р-7 и детали корабля «Восток». «Космическая отрасль, которая бурно развивалась у нас в регионе, фактически создала некий задел, и теперь столицей космоса называют Самарскую губернию», – отметил руководитель региональной общественной организации Самарской области «Неси добро» Алексей Семин.

Волгоградская область известна подготовкой космонавтов и музейными экспозициями, посвящёнными героям космоса, а творческие конкурсы и спектакли под звездным куполом планетария становятся традицией.

Мурманская область названа драйвером освоения космоса благодаря научным и сырьевым ресурсам региона и исторической связи с Юрием Гагариным, который начинал службу в местной истребительной дивизии. По словам председателя региональной ОП Натальи Рашевой, Кольский полуостров – идеальное место для изучения взаимодействия Земли с космосом и для популяризации науки среди молодежи.

Карачаево-Черкесия знаменита крупнейшими в Евразии телескопами, где реализуются мегапроекты фундаментального значения, объединяющие научный потенциал страны.

Символический вклад в освоение Вселенной также внесла Московская область, где располагаются ключевые центры космической подготовки и производства. член ОП Московской области Дмитрий Шалыгин подчеркнул важность мечты о космосе среди молодёжи и необходимости рассказывать о великих достижениях советского и российского народа. Отдельное внимание в ходе встречи уделялось просветительским проектам для школьников, студентов и рабочих коллективов во всех регионах.

Участники дискуссии подчеркнули, что задача общества – сохранять и передавать молодому поколению опыт, традиции и достижения отечественной космонавтики. Михаил Брызгалов отметил: «Молодежь сама сделает выводы, но мы должны донести до нее исторические факты и замечательные примеры». Спикеры призвали ежегодно проводить Неделю космоса и уделять особое внимание воспитанию интереса к науке, технике и исследовательской деятельности.