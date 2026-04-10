Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более половины граждан Британии считают Соединённые Штаты негативной силой из-за войны с Ираном, сообщает Sky News со ссылкой на данные опроса компании Public First. Всего 29% респондентов назвали Вашингтон позитивной силой, что на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. Падение популярности США связано не только с военными действиями в Иране, но и с вмешательством в дела Венесуэлы.

По данным опроса, 53% британцев считают США негативной силой в мире – это на 19% больше, чем до захвата сил США венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе. В то же время 85% опрошенных уверены, что мир становится опаснее, а 60% заявили, что сейчас наблюдают наибольшую нестабильность за всю жизнь. Политика Дональда Трампа воспринимается как фактор, увеличивающий риск мировой войны: 64% считают, что его действия делают глобальный конфликт более вероятным.

Что касается военных действий США и Израиля в Иране, только 26% поддержали их, тогда как 41% высказались против. Почти половина опрошенных (49%) одобрили позицию лидера лейбористов Киры Стармера в иранском кризисе, но 48% считают, что он должен отказаться от помощи США, если будет непосредственно запрошен. Однако если Иран нанесет удар по британским военным объектам, 59% поддержали бы участие Британии в конфликте.

В вопросе разблокировки Ормузского пролива для танкеров 47% респондентов поддержали отправку военных для восстановления нефтяной торговли, в то время как 31% предпочли бы не вмешиваться. На фоне растущего недоверия к США усилилась поддержка европейского сотрудничества: 38% опрошенных хотят укреплять связи с европейскими странами, а только 19% – с США.

Лишь 22% граждан Британии поддержали участие страны в совместных с США военных ударах.

