Япония решила ввести тюремные сроки за «дизайнерских детей»

Власти Японии поддержали инициативу об уголовной ответственности за редактирование генома человеческих эмбрионов ради создания так называемых «дизайнерских детей», передает РИА «Новости».
Документ устанавливает строгий запрет на имплантацию генетически измененных эмбрионов в матку человека или животного.
За нарушение новых правил предусмотрено суровое наказание. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 10 млн иен, что эквивалентно примерно 63 тыс. долларов. Действие законопроекта также охватывает использование модифицированных сперматозоидов и яйцеклеток.
Согласно новым требованиям, исследователи обязаны заранее уведомлять государство о планируемых работах и вести строгий учет. После подачи соответствующей заявки любые манипуляции с измененными эмбрионами будут запрещены на 60 дней.
Руководство страны признает, что технологии геномного редактирования способны помочь в предотвращении наследственных заболеваний. Однако они несут риски непредсказуемых последствий и злоупотреблений, в том числе попыток создания детей с определенной внешностью или физическими данными. Новый закон призван устранить пробелы в регулировании этих процедур.
