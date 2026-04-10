    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    10 апреля 2026, 10:22 • Новости дня

    NYT: Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте из-за подорожания нефти и других сырьевых товаров на фоне ближневосточного кризиса. пишет The New York Times.

    Цены производителей в КНР выросли впервые с сентября 2022 года, передает The New York Times.

    По данным правительства, в марте они увеличились на 0,5% в годовом выражении, тогда как в феврале наблюдалось падение на 0,9%. Главным драйвером стало удорожание топлива и алюминия.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал дефицит энергии и сырья. В частности, экспорт из Персидского залива ранее обеспечивал около десятой части мировых поставок алюминия. Рост стоимости импортных материалов может ограничить выгоду для китайских производителей, которые долгое время страдали от дефляции.

    Потребительские цены в Китае в марте выросли на один процент в годовом выражении, замедлившись по сравнению с февральскими 1,3%. Эксперты ожидают публикацию данных по инфляции в США, чтобы оценить влияние ближневосточного кризиса на американскую экономику, так как рост цен в КНР может отразиться на стоимости товаров в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева назвала конфликт на Ближнем Востоке крупнейшим сбоем в поставках энергоресурсов.

    Страны Азии столкнулись с масштабным энергетическим кризисом из-за перебоев с логистикой.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    Комментарии (21)
    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    @ Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    9 апреля 2026, 23:57 • Новости дня
    Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении республики вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    «Мы говорим южным соседям Ирана о том, что вы видите чудо, поэтому смотрите и понимайте правильно, стойте в нужном месте и с подозрением относитесь к ложным обещаниям демонов. Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну. Конечно, мы потребуем компенсации за нанесенный ущерб и за кровь жертв и ветеранов этой войны. И мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», – приводит заявление Хаменеи гостелерадиокомпания Ирана.

    До этого Верховный лидер заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Моджтаб Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения. При этом Иранская армия заявила о сохранении боеготовности после прекращения огня с США.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Bloomberg: Разногласия с Нетаньяху угрожают загнать Трампа в угол на переговорах с Ираном

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    10 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом, вызвав вопросы о его судьбе.

    Беспилотный разведывательный аппарат MQ-4C Triton ВМС США неожиданно исчез с онлайн-трекеров полётов после объявления о чрезвычайной ситуации во время полёта над Персидским заливом, сообщает TWZ.

    Наблюдатели зафиксировали резкое снижение высоты аппарата с обычных 15 тыс. метров до менее 3 тыс. метров, после чего дрон перестал отображаться на сервисах слежения. Это произошло на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое во многом зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива.

    По данным открытых источников, MQ-4C завершал примерно трёхчасовой патруль над Персидским заливом и Ормузским проливом и, казалось, возвращался на базу в Сигонелле (Италия). После входа в воздушное пространство Саудовской Аравии дрон внезапно развернулся в сторону Ирана и начал резко терять высоту. В этот момент его транспондер передавал код 7700 – международный сигнал аварийной ситуации на борту, но он не указывает на характер происшествия.

    Появились также непроверенные сообщения о том, что MQ-4C сначала подавал сигнал 7400, означающий потерю связи между аппаратом и операторами на земле. До этого момента дрон был постоянно виден на публичных онлайн-ресурсах отслеживания с момента вылета из Италии. Командование ВМС США отказалось комментировать ситуацию, и по состоянию на данный момент официальных заявлений от властей Ирана также не поступало.

    MQ-4C Triton – модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированная для длительных морских миссий. Аппараты этого типа ведут разведку в регионе уже несколько лет и оснащены современными радарами с синтезированной апертурой, а также оптико-электронными и инфракрасными камерами. ВМС США эксплуатируют 20 таких дронов, планируя увеличить их число до 27, стоимость каждого оценивается более чем в 238 млн долларов.

    Инцидент с MQ-4C вызывает повышенное внимание на фоне перемирия между США и Ираном, поскольку безопасное прохождение судов через Ормузский пролив является ключом к поддержанию стабильности в регионе. На фоне предыдущих инцидентов, включая уничтожение подобного дрона Ираном в 2019 году, эксперты продолжают оценивать риски эксплуатации высокотехнологичных аппаратов в зоне конфликта. В то же время, нет свидетельств, что исчезновение MQ-4C связано с враждебными действиями; судьба беспилотника пока остаётся неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом после отправки сигнала бедствия.

    Эксперты допустили вмешательство российских или китайских систем радиоэлектронной борьбы в полет этого аппарата.

    Ранее данный разведывательный дрон неоднократно появлялся над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    9 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем

    Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы одержали победу в третьей эпической священной обороне», – следует из опубликованного к иранцам обращения.

    В заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана, подчеркивается, что несмотря на разрушения и удары, нанесенные врагом, иранские вооруженные силы смогли превратить войну в великую победу. Хаменеи призвал граждан продолжать массовые шествия, как это происходило последние 40 дней, передает ТАСС.

    Лидер страны также отметил, что Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав. Он заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за каждую каплю пролитой крови и каждый причиненный ущерб в ходе конфликта. По его словам, решительная воля к мести за гибель предыдущего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердце и душе нации.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения.

    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи.

    10 апреля 2026, 01:01 • Новости дня
    От ранений умер советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана доктор Камаль Харрази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки на Тегеран в начале недели.

    По словам близких люде Харрази, он получил ранения во время нападения на его дом в Тегеране и погиб в четверг вечером. Его жена погибла в результате того же нападения ранее на этой неделе, сообщил телеканал Press TV.

    На протяжении карьеры на государственной службе, охватывающей десятилетия после Исламской революции 1979 года, доктор Харрази занимал многочисленные высокопоставленные должности. Он возглавлял Стратегический совет по международным отношениям и занимал должность старшего советника лидера Исламской революции.

    Созданный в июне 2006 года Стратегический совет по международным отношениям является видным иранским аналитическим центром и консультативным органом, подчиняющимся лидеру Исламской революции.

    Доктор Харрази также занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 1997 года по 24 августа 2005 года и был членом Совета по оценке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил. Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    9 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Названа возможная дата переговоров Ирана и США в Пакистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча представителей Ирана и США может пройти в Пакистане в ближайшую субботу, изменив ранее намеченную дату переговоров, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

    Переговоры между представителями Ирана и США в Пакистане могут пройти в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    По данным источников, изначально встречу планировалось провести в пятницу, однако ее перенесли на один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.


    10 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: Иран ввел строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продолжает строго контролировать движение судов в Ормузском проливе, требуя от других стран заключать индивидуальные соглашения для обеспечения транзита, пишут американские СМИ.

    Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

    Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

    «Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

    По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

    Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

    Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.

    9 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    SPA: Конфликт на Ближнем Востоке нарушил работу энергетических объектов ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Работа нескольких важных энергетических объектов в Саудовской Аравии была нарушена из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство SPA.

    Высокопоставленный источник министерства энергетики королевства рассказал, что атакам подверглись объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, а также нефтехимические предприятия и энергетический сектор в Эр-Рияде, Восточной провинции и промышленном городе Янбу, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате одного из нападений была повреждена насосная станция на трубопроводе, перекачивающем нефть с восточных месторождений на запад страны. Это привело к потере примерно 700 тыс. баррелей нефти в сутки, что существенно сказалось на объемах экспорта.

    Источник также рассказал, что в ходе этих событий погиб сотрудник службы промышленной безопасности саудовской энергетической компании, еще семь работников получили ранения. Подчеркивается, что атаки создают угрозу не только энергетической инфраструктуре страны, но и безопасности персонала.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам американских нефтехимических компаний в Саудовской Аравии.

    Нефтеперерабатывающий завод Samref в порту Янбу подвергся воздушной атаке без серьезных разрушений.

    При падении обломков на газовый комплекс в Абу-Даби пострадали три человека.

    10 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    ОАЭ решили пересмотреть надежность своих международных партнеров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены пересмотреть международные и региональные отношения с партнерами, сказал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

    «Будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться», – указал Гаргаш, передает ТАСС.

    Он отметил, что пересмотр затронет построение экономики и финансовой системы, а также укрепления устойчивости модели развития страны.

    При этом Гаргаш не уточнил, о каких странах идет речь.

    Ранее сообщалось, что конфликт, развязанный США и Израилем против Ирана, нарушил работу нескольких важных энергетических объектов в Саудовской Аравии.

    Источник сообщал, что делегация Ирана не желает начинать переговоры с США в Пакистане, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся.

    10 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне

    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе в Вашингтоне состоятся спешно организованные переговоры под предводительством США ради попытки достичь прекращения огня в Ливане, узнал телеканал CBS News.

    «По данным двух источников, знакомых с ситуацией, и одного ливанского чиновника, офис госсекретаря Марко Рубио планирует трехсторонние переговоры, которые возглавят посол США в Ливане Мишель Исса, а также посол Ливана Нада Хамаде Моавад и посол Израиля Йехиэль Лейтер. Источники охарактеризовали это как обсуждение способов начала прямых переговоров», – передает CBS News.

    Представитель Госдепартамента подтвердил что представители обеих сторон встретятся в министерстве на следующей неделе.

    Вскоре после начала войны между Израилем и США и Ираном, «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю в знак солидарности с Тегераном. После этого Израиль начал новое наступление против «Хезболлы» и вторгся в большую часть территории южного Ливана.

    Ливан стал одним из самых острых вопросов, осложняющих зарождающуюся дипломатию США с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который, как ожидается, примет участие в предстоящих переговорах в Исламабаде, обвинил США в том, что они позволили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сорвать дипломатические усилия.

    Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что президент США Дональд Трамп информирован о распространении объявленного в четверг перемирия на регион Ближнего Востока, и он согласился, что оно включает и Ливан.

    Посредники полагали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил это. Аракчи также заявил, что Ливан включен в список регионов, подпадающих под действие соглашения.

    В день прекращения огня представитель Белого дома сообщил CBS News, что Израиль также согласился с условиями соглашения, в заключении которого Пакистан принимал участие.

    Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили CBS News, что изменение позиции США и разрозненность остатков иранского режима делают дипломатию крайне сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Названа возможная дата переговоров Ирана и США в Пакистане. Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля.

    10 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад поздно вечером в четверг для переговоров по урегулированию конфликта с США, сообщили источники.

    Делегацию Ирана возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, сообщили источники Wall Street Journal (WSJ).

    По данным издания, Пакистан должен принять переговоры между делегациями двух стран в субботу, 11 апреля, после того, как вечером во вторник было достигнуто двухнедельное перемирие.

    Ожидается, что делегацию США на переговорах в Пакистане возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Отель Serena в Исламабаде заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. При этом на следующей неделе США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне.



    10 апреля 2026, 06:29 • Новости дня
    «Хезболла» ударила беспилотниками по военному объекту Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитская организация «Хезболлах» нанесла серию ударов беспилотниками по военному объекту на севере Израиля, сообщило агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удары эскадрильей беспилотников по авиационной военной базе в северной части Израиля. Армия обороны Израиля заявила о поражении цехов по производству дронов в южном пригороде Бейрута. Ранее бойцы шиитской организации провели 34 операции с применением беспилотной авиации на севере Израиля и юге Ливана.

