NYT: Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены в Китае

Мария Иванова

Цены производителей в КНР выросли впервые с сентября 2022 года, передает The New York Times.

По данным правительства, в марте они увеличились на 0,5% в годовом выражении, тогда как в феврале наблюдалось падение на 0,9%. Главным драйвером стало удорожание топлива и алюминия.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал дефицит энергии и сырья. В частности, экспорт из Персидского залива ранее обеспечивал около десятой части мировых поставок алюминия. Рост стоимости импортных материалов может ограничить выгоду для китайских производителей, которые долгое время страдали от дефляции.

Потребительские цены в Китае в марте выросли на один процент в годовом выражении, замедлившись по сравнению с февральскими 1,3%. Эксперты ожидают публикацию данных по инфляции в США, чтобы оценить влияние ближневосточного кризиса на американскую экономику, так как рост цен в КНР может отразиться на стоимости товаров в Соединенных Штатах.

