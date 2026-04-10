Мелания Трамп опровергла связь с Джеффри Эпштейном

Tекст: Вера Басилая

Мелания Трамп в четверг выступила с редким публичным заявлением, в котором отвергла утверждения о близких отношениях с Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, сообщает The Washington Post.

Первая леди назвала «ложью» любые попытки связать ее с делом Эпштейна и подчеркнула: «Я никогда не была вовлечена ни в каком виде в злоупотребления Эпштейна в отношении его жертв». Она попросила прекратить распространение этих обвинений и заявила, что подобные нападки мешают ее хорошей репутации.

Особое внимание вызвала электронная переписка первой леди с Максвелл, опубликованная в январе министерством юстиции США: в письме 2002 года Мелания называет Максвелл «G» и просит связаться с ней при возвращении в Нью-Йорк. Трамп пояснила, что это не более чем «повседневная переписка», и заявила, что никогда не бывала ни в самолете, ни на острове Эпштейна.

На вопросы журналистов о причинах заявления Мелания Трамп не ответила, а Белый дом и ее офис отказались от дополнительных комментариев. Президент США сообщил MS NOW, что не знал заранее о планах жены выступить, а также повторил, что Мелания не знакома с Эпштейном. Президент не комментировал выступление супруги и в социальных сетях.

В завершение первая леди призвала Конгресс провести открытые слушания с участием жертв Эпштейна и предоставить им возможность дать публичные показания. Демократ Роберт Гарсия поддержал инициативу, однако представитель республиканцев Джеймс Комер пока не прокомментировал возможность проведения слушаний в комитете Конгресса.

Первая леди также пригрозила Хантеру Байдену иском на миллиард долларов за клевету.