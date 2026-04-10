Семиклассник обстрелял из пневматики поезд московского метро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на открытом участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская», указала Волк, передает РИА «Новости».

В полицию поступило сообщение о поврежденных окнах поезда, обнаруженных в депо.

Рядом с местом происшествия задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Он сознался, что в компании сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда.

Школьника доставили в полицию для проведения профилактической беседы в присутствии законного представителя. Выяснилось, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей: подросток катался снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов.

В отношении отца мальчика составлены два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого семиклассника поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее группа подростков устроила погром со стрельбой в подмосковной электричке. 13-летний школьник из Свердловской области ранил одноклассницу из пневматического пистолета.