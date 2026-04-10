Снегопад полностью закрыл движение по Транскавказской автомагистрали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение по Транскавказской автомагистрали полностью остановлено с полуночи 10 апреля в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

МЧС Южной Осетии сообщило, что трасса будет закрыта до особого распоряжения из-за снегопада, который продолжается по обе стороны Рукского тоннеля.

В Telegram-канале министерства говорится: «С полуночи (00:00) 10 апреля до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения автотранспорта в обоих направлениях». На трассе наблюдается интенсивный снегопад, который затрудняет проезд.

Транскавказская автомагистраль Алагир – Цхинвал остается единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога официально эксплуатируется с 1986 года и проходит через четыре кавказских хребта. В межсезонье и зимой трасса часто страдает от лавин и камнепадов, а наиболее опасным считается участок от Бурона до Рокского тоннеля с более чем 170 лавиноопасными очагами.

Одновременно Федеральная таможенная служба РФ объявила о приостановке движения через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией для всех видов транспорта. Это решение также связано с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, по данным ФГКУ «Росгранстрой», Военно-Грузинская дорога, соединяющая Владикавказ и Тбилиси через «Верхний Ларс», закрыта для большегрузного транспорта. Этот маршрут – единственный сухопутный путь между Россией, Грузией и Арменией, который в зимнее время часто перекрывают из-за снегопадов и лавин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российско-грузинской границе из-за сильного снегопада скопилось около ста машин.

Несколькими днями ранее спасатели приостановили движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге из-за схода лавин.

В декабре таможенники запретили проезд грузовых автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» по причине непогоды.