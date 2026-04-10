Долина решила посвятить песню поддержавшим ее людям

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что эта композиция посвящена всем, кто поддержал ее в сложный жизненный период. «Новая песня, о ней еще никто не знает и не слышал, она называется «Голоса». И мы сняли клип на нее. На сегодняшний день эта песня для меня очень важная. В ней я обращаюсь к тем, кто меня поддержал в тяжелой ситуации», – рассказала певица, передает ТАСС.

По словам Долиной, песня адресована друзьям, коллегам и всем неравнодушным слушателям, которые поддерживали ее, в том числе через комментарии в соцсетях. Она отметила, что хочет выразить благодарность каждому, кто проявил участие и понимание в непростой момент.

Лариса Долина ранее призналась, что ей всегда удавалось договориться с собственной совестью, и это приносило ей внутреннее облегчение. Певица добавила, что всю жизнь старается жить «по совести».

Ранее после выступления Ларисы Долиной в московском ресторане ее представитель Сергей Пудовкин выразил свое недовольство неослабевающим интересом прессы после скандала с квартирой.

В марте Долина призналась, что пережитый стресс из-за мошенничества с недвижимостью сделал ее взрослее и повлиял на творчество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина выпустила песню «Последнее прощай» после истории с продажей недвижимости.