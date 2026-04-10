    10 апреля 2026, 07:56 • Новости дня

    Запрет на полеты в Кувейте продлили на 12 часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта, закрытом 28 февраля, сохранится еще как минимум 12 часов, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

    Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта, введенный 28 февраля, будет действовать уже 42-е сутки подряд, передает ТАСС. Источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока сообщил, что авиационные власти страны продлили ограничения еще на двенадцать часов – до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск).

    Он напомнил, что полеты были остановлены в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. После прекращения огня США и Ираном воздушное пространство для гражданских рейсов открыли Ирак, Сирия и Бахрейн. В Бахрейне разрешается транзит самолетов после предварительного согласования. В Катаре и ОАЭ сохраняются частичные ограничения для полетов гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бахрейна и Кувейта продлили закрытие воздушного пространства до 40 дней. За несколько дней до этого диспетчеры сообщили о сохранении запрета на полеты на 36-е сутки. Накануне общее время действия ограничений для гражданской авиации составило 35 суток.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    Комментарии (21)
    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джордж Клуни подвергся резкой критике от Белого дома после осуждения слов президента США о возможных действиях против Ирана, сообщила в среду британская газета The Independent.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко высказался в адрес актера Джорджа Клуни после его критики в адрес лидера США, передает ТАСС. В комментарии газете The Independent Чун заявил: «Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру».

    Поводом для конфликта стали слова Клуни 7 апреля. Актер обвинил лидера США в намерении совершить военное преступление, комментируя угрозу президента США в адрес Ирана. По словам Клуни, заявления главы Белого дома можно трактовать как угрозу уничтожения целой цивилизации.

    Ранее президент США пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью».


    9 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив

    @ Jens Buttner/dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокопоставленный иранский источник сообщил о введении ограничения на проход судов через Ормузский пролив – не более 15 в сутки.

    По его словам, новые правила установлены в рамках соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что движение судов теперь возможно только при согласии Ирана и строгом соблюдении специального протокола. По его словам, новая нормативная база функционирует под контролем Корпуса стражей исламской революции.

    «В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет», – заявил источник.

    Газета The New York Times ранее писала, что статус работы Ормузского пролива после объявления перемирия между США и Ираном остается неясным.

    Накануне власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив.

    9 апреля 2026, 23:57 • Новости дня
    Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении республики вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    «Мы говорим южным соседям Ирана о том, что вы видите чудо, поэтому смотрите и понимайте правильно, стойте в нужном месте и с подозрением относитесь к ложным обещаниям демонов. Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну. Конечно, мы потребуем компенсации за нанесенный ущерб и за кровь жертв и ветеранов этой войны. И мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», – приводит заявление Хаменеи гостелерадиокомпания Ирана.

    До этого Верховный лидер заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Моджтаб Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения. При этом Иранская армия заявила о сохранении боеготовности после прекращения огня с США.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    9 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп подверг критике публикации крупных СМИ, обвинив их в распространении ложного плана по переговорам с Ираном.

    Президент США заявил, что издания The New York Times и CNN опубликовали «полностью фальшивый» план из десяти пунктов по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

    «Провалившаяся газета New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были выдуманы», – написал он.

    Трамп также назвал эти американские СМИ «злыми неудачниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Вашингтон отклонил первоначальный десяти-пунктный план Ирана для переговоров как несерьезный.

    По данным NYT, США предложили Ирану свой мирный план, который состоит из 15 пунктов.

    9 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы одержали победу в третьей эпической священной обороне», – следует из опубликованного к иранцам обращения.

    В заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана, подчеркивается, что несмотря на разрушения и удары, нанесенные врагом, иранские вооруженные силы смогли превратить войну в великую победу. Хаменеи призвал граждан продолжать массовые шествия, как это происходило последние 40 дней, передает ТАСС.

    Лидер страны также отметил, что Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав. Он заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за каждую каплю пролитой крови и каждый причиненный ущерб в ходе конфликта. По его словам, решительная воля к мести за гибель предыдущего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердце и душе нации.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения.

    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи.

    9 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и контролирует происходящее, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Он находится в добром здравии и все контролирует».

    Хатибзаде пояснил, что отсутствие Хаменеи на публике связано с крайне опасной ситуацией, сложившейся после гибели главы государства, которую США, по его словам, устроили в нарушение всех международных законов. Кроме того, он подчеркнул, что партнеры США в Израиле готовы пойти на любые действия, включая убийство кого угодно.

    Ранее британская пресса сообщила, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и получает лечение в Куме.

    До этого в сети появилось видео с Хаменеи после слухов о его смерти или тяжелом ранении.


    10 апреля 2026, 01:01 • Новости дня
    От ранений умер советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана доктор Камаль Харрази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки на Тегеран в начале недели.

    По словам близких люде Харрази, он получил ранения во время нападения на его дом в Тегеране и погиб в четверг вечером. Его жена погибла в результате того же нападения ранее на этой неделе, сообщил телеканал Press TV.

    На протяжении карьеры на государственной службе, охватывающей десятилетия после Исламской революции 1979 года, доктор Харрази занимал многочисленные высокопоставленные должности. Он возглавлял Стратегический совет по международным отношениям и занимал должность старшего советника лидера Исламской революции.

    Созданный в июне 2006 года Стратегический совет по международным отношениям является видным иранским аналитическим центром и консультативным органом, подчиняющимся лидеру Исламской революции.

    Доктор Харрази также занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 1997 года по 24 августа 2005 года и был членом Совета по оценке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил. Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    9 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели из-за риска срыва перемирия в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Котировки на азиатских фондовых биржах снизились, а мировые цены на энергоносители вновь пошли вверх из-за сомнений инвесторов в надежности американо-иранского соглашения о прекращении огня, сообщает Associated Press.

    Цены на нефть снова выросли на фоне опасений по поводу хрупкости перемирия между США и Ираном, передает AP News.

    Баррель нефти Brent подорожал на 2,4% до 97,02 доллара, а эталонная американская нефть выросла на 3,3% до 97,50 доллара. Ранее стоимость нефти опускалась ниже 92 долларов после объявления о временном перемирии.

    Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, в результате которых погибли и пострадали сотни человек. Ормузский пролив остается критическим пунктом для мировой энергетики, несмотря на требования США о возобновлении его работы. На долю этого маршрута приходится пятая часть мировых поставок нефти.

    На фондовых рынках Азии индексы заметно снизились: Nikkei 225 упал на 0,9% до 55 824,30, Kospi – на 1,6% до 5 776,03. Индекс Hang Seng снизился на 0,4% до 25 801,87, а Shanghai Composite – на 0,7% до 3 965,70. Австралийский S&P/ASX 200 и тайваньский Taiex потеряли по 0,1%. Американские фьючерсы также снизились более чем на 0,1%.

    Ожидается, что переговоры о возможном постоянном прекращении войны могут пройти в Пакистане уже в пятницу. Делегацию США, по сообщениям, возглавит вице-президент JD Vance. Ранее на Уолл-стрит наблюдался рост: S&P 500 вырос на 2,5%, Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 2,8% после объявления президентом Дональдом Трампом о двухнедельном перемирии с Ираном.

    Акции авиакомпаний и круизных операторов также подорожали на фоне надежд на деэскалацию конфликта и снижение топливных затрат. В частности, United Airlines прибавила 7,9%, American Airlines – 5,6%, Carnival – 11,2%.

    Цена нефти марки Brent снизилась на 15% после договоренности о перемирии между США и Ираном.

    США и Иран оказались на пороге срыва перемирия из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отметил неизбежность катастрофического дефицита нефти в ближайшее время.

    9 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Названа возможная дата переговоров Ирана и США в Пакистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча представителей Ирана и США может пройти в Пакистане в ближайшую субботу, изменив ранее намеченную дату переговоров, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

    Переговоры между представителями Ирана и США в Пакистане могут пройти в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    По данным источников, изначально встречу планировалось провести в пятницу, однако ее перенесли на один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.


    9 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    Каллас заявила об угрозе перемирию из-за ударов Израиля по Ливану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас сочла действия Израиля в Ливане превышающими самооборону и опасными для режима прекращения огня с Ираном.

    Каллас заявила в соцсети X, что израильские удары по Ливану выходят за рамки права на самооборону и угрожают перемирию между США и Ираном, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что движение «Хезболла» втянуло Ливан в конфликт, однако Израиль не вправе наносить удары, которые приводят к столь масштабным разрушениям и многочисленным жертвам. По ее словам, израильские действия, в результате которых за ночь погибли сотни человек, едва ли могут быть признаны самообороной.

    Каллас отметила, что такие удары ставят под серьезную угрозу режим прекращения огня между США и Ираном. Каллас подчеркнула, что перемирие с Ираном должно распространяться и на Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла самый масштабный удар по объектам «Хезболлы».

    Соединенные Штаты Америки объявили о перемирии с Ираном.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями США по поводу Ирана.

