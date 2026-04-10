Автором бестселлера «Горничная» оказалась доктор по заболеваниям мозга

Tекст: Катерина Туманова

Макфадден использовала псевдоним, парик и очки, чтобы сохранить личную жизнь в тайне. Когда она только начинала публиковаться, то вела двойную жизнь: врача Сары Коэн и писательницы Фриды Макфадден.

«Я достигла того этапа в своей карьере, когда мне надоело держать это в секрете. Мне надоело, что люди спорят, настоящий ли я человек или три человека. Я настоящая, у меня есть личность, и мне нечего скрывать», – заявил она USA Today.

По словам Макфадден, псевдоним появился, чтобы не допустить конфликта между медицинской и писательской деятельностью. Она скрывала свою вторую жизнь даже от коллег, чтобы не возникло проблем с работой в больнице.

В конце 2023 года она перестала работать полный рабочий день и выходит на смены всего один-два раза в месяц. Коллеги, по ее словам, были удивлены, но поддержали ее решение. Многие из них оказались поклонниками ее творчества, не подозревая, что работают с известной писательницей.

Макфадден отметила, что ее реальная жизнь «намного скучнее всего, что происходит в ее книгах».

Триллер «Горничная» был опубликован в 2022 году, а в 2025 году книгу экранизировал режиссер Пол Фиг с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, триллер «Горничная» в феврале заработал в российском прокате 1 млрд рублей.