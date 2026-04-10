    10 апреля 2026, 06:55 • Новости дня

    Миссия «Венера-Д» осталась на стадии эскизов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования, сообщил руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан», член Федерации космонавтики России, популяризатор космонавтики Александр Хохлов.

    Хохлов рассказал, что разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для исследований на поверхности Венеры, сейчас находится на этапе эскизного проектирования, передает ТАСС.

    По словам эксперта, миссия входит в федеральный проект «Космическая наука» с предполагаемым стартом в 2036 году. Разработку возглавляет НПО имени Лавочкина, а головным научным институтом выступает ИКИ РАН. «Однако на данный момент проект находится на уровне эскизов, дальше этого прогресс пока не продвинулся», – отметил Хохлов.

    Он добавил, что индекс «Д» в названии аппарата означает «Долгоживущая». В отличие от советских предшественников, работающих на Венере несколько часов, новая миссия предусматривает создание устройства, способного функционировать в экстремальных условиях планеты хотя бы несколько часов. Ранее обсуждалась возможность продления работы модуля до нескольких недель, однако для этого потребуется создать особо надежную электронику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые запланировали поиск следов жизни на Венере во второй половине 2030-х годов. Специалисты проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Правительство официально включило миссию «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    @ Институт космических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    9 апреля 2026, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    @ NASA/Roscosmos/Wikipedia

    Tекст: Татьяна Косолапова

    После завершения миссии МКС Россия может задействовать часть ее модулей при создании новой орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт. По его словам, относительно новые модули, такие как «Наука», могут продолжить работу, а старые элементы станции будут выведены из эксплуатации.

    Генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил о продлении работы многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. А работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который является старейшим, и служебного модуля «Звезда» продлили до 2032 года.

    «Тот факт, что модуль «Наука» планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС», – говорит Эйсмонт. Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно «молодых» модулей российского сегмента, в том числе «Науки», которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.

    А вот модуль «Заря», напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем «Вояджеры» находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп «Хаббл» был запущен в девяностые годы прошлого столетия.

    Однако он полагает, что модуль «Заря» вряд ли будет работать на новой Российской орбитальной станции. «Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и «Звезда», который служил модулем для проживания экипажа», – делится эксперт.

    По его мнению, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет «Науки» и других не слишком старых модулей.

    «А «Зарю» и «Звезду», по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году.

    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году

    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну
    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    «Росатом» успешно испытал плазменный ракетный двигатель для дальнего космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Мишустин: Необходимо укреплять позиции России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

    9 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Баканов назвал сроки принятия решения о запуске ракеты «Союз-5»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура примут по итогам космического форума.

    Решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура будет принято после завершения космического форума, передает ТАСС. Об этом сообщил на пленарном заседании глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Союз-5» уже установлена на стартовый стол, отметил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Байконуре завершили установку первой ракеты «Союз-5» на стартовый стол.

    9 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Названы приоритеты технологического развития России

    Депутат Госдумы Сидякин: Задача – создать в России рай для инженеров, конструкторов, ученых

    Названы приоритеты технологического развития России
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия идет к технологическому суверенитету, опираясь на принципы, заложенные в нацпроектах, контролируемых президентом Владимиром Путиным. Важнейшими направлениями работы являются освоение космоса, а также развитие искусственного интеллекта, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия инновационная: от первого спутника до суверенного ИИ».

    «12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Это повод вспомнить путь, пройденный нашей страной, и определить направления развития. Россия уверенно движется по пути от технологического суверенитета к лидерству, опираясь на собственные научные и инженерные школы. Основы для этого заложены в нацпроектах, реализация которых контролируется лично президентом Владимиром Путиным», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Проектирование и развертывание в ближайшем будущем российской орбитальной станции, создание многоспутниковой группировки «Сфера», внедрение отечественных нейросетей в экономику и госуправление, а также системная поддержка инженерных кадров – реальные шаги к созданию будущего, которым каждый россиянин сможет гордиться», – указал он.

    «Россия приступила к реализации нацпроекта «Космос». До 2036 года запланировано создание и запуск 19 космических аппаратов. Они нужны для исследований влияния космического пространства и радиации Солнца на околоземное пространство. С этой целью в 2025 году был запущен аппарат «Бион». Также наша задача – изучение объектов Солнечной системы посредством миссии «Венеры». Мы возвращаемся на «русскую планету», – рассказал Валерий Богомолов, главный эксперт департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос».

    «Следующее направление – исследование вселенной с помощью трех обсерваторий. Их задачи – поиск жизни на других планетах и построение карты окружающего пространства. Также важный трек – лунная программа, в рамках которой будет проведено шесть запусков орбитальных и посадочных аппаратов. Цель проекта – найти место для создания лунной базы, которую планируется организовать после 2030 года», – продолжил он.

    Отметим, что отдельным важным направлением космической сферы России является подготовка кадров. С этой целью с прошлого года в стране действует программа целевого набора в профильные вузы с гарантированным трудоустройством.

    «В мире разворачивается гонка за искусственный интеллект, по масштабу сопоставимая с космической», – уточнил Александр Сидякин, депутат Госдумы. «В народной программе «Единой России» будет заложен раздел по технологиям и инновациям как самостоятельный приоритет. Также основан совет по инновационному технологическому развитию. Главная задача партии – создать в стране инновационный рай для инженеров, конструкторов, ученых, разработчиков, профильных предпринимателей», – отметил он.

    Помимо этого, при партийной поддержке ранее был создан Центр беспилотных систем и технологий, объединивший сотни компаний по всей стране. Их деятельность охватывает всю сферу: от разработки идеи до серийного производства. Собранные в рамках проекта БПЛА, системы связи и РЭБ были переданы военнослужащим.

    Со своей стороны, партия «Новые люди» запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого в 60 регионах на современных предприятиях проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов младших курсов, отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме.

    «Для большей доступности технологий в регионах мы развиваем «Робоуроки», гонки роверов, турниры по робототехнике. Кроме того, для развития в стране инженерной среды, базы, инженеров, предпринимателей и технологических команд создан «Нейролаб», целая экосистема из более чем 900 компаний, которые разрабатывают и внедряют решения в сфере ИИ. Помимо этого, запущен проект «Нейростарт», где люди старшего поколения учатся пользоваться новыми технологиями», – рассказал он.

    Напомним, цель вышеназванных проектов – подготовить сотни тысяч инженеров к 2030 году. При содействии компаний-партнеров уже около 100 тыс. человек прошли обучение работе с ИИ. Кроме того, более тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства уже внедряют ИИ-решения в своей деятельности.

    «В современном мире только космосом, атомной энергетикой и высококлассным оружием победить в технологической гонке невозможно. Если мы говорим о будущем, то нам нужно также заниматься медицинскими технологиями и искусственным интеллектом. Это вопрос национальной безопасности и жизни людей, особенно в сфере медицины», – добавляет Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

    По его словам, в прошлом году в Госдуме по инициативе «Справедливой России» была создана рабочая группа по ИИ. «Результатом ее работы стало заседание, на котором была предъявлена концепция и рубрикатор закона об ИИ. В нем должны быть обозначены основные понятия и основные принципы регулирования искусственного интеллекта. Один из общих моментов –обязательная маркировка видео- и фото-контента с ИИ», – сказал парламентарий.

    «Согласно всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 94% россиян уверены, что государству необходимо стремиться к первенству в сфере технологий», – подчеркнула Ксения Демина, руководитель практики «Гостех» центра ВЦИОМ. «Также за последние четыре года с 55% до 65% выросла доля граждан, считающих Россию одной из ведущих технологических стран. Ключевые технологии превосходства: оборонная промышленность, атомная энергетика и космические новации», – указала она.

    «Также 73% опрошенных сказали, что за последний год использовали нейросети. При этом, большая часть аудитории выбирает российские решения – об этом говорят 44% респондентов», – заключила спикер.

    9 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Роскосмосе сообщили о планах создать ядерный ракетный двигатель

    Роскосмос и Курчатовский институт сообщили о планах разработать ядерный двигатель

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты объединяют усилия для проведения исследований и разработки принципиально новой космической двигательной установки на атомной энергии.

    «Роскосмос» совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» намерены провести исследования по разработке ядерного ракетного двигателя. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой, передает РИА «Новости».

    «Есть у нас один проект, который мы совместно с Курчатовским институтом сейчас и с организациями госкорпорации «Росатом» планируем к реализации – исследования по ядерному ракетному двигателю», – сказал Кутовой на конференции Российского космического форума.

    Значимое для отрасли заявление прозвучало на фоне Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля.

    Напомним, Роскосмос и Курчатовский институт год назад подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития ядерной космической программы.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов. Президент России поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Баканов: В орбитальную группировку России входит 22 метеоспутника

    Tекст: Валерия Городецкая

    В орбитальную группировку России входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.

    По словам Баканова, российские спутниковые услуги доступны по всему миру, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических спутника – беспрецедентное количество, и нам важно его поддержать. Российские услуги предоставляются повсеместно, по всему миру. Поэтому очень важно международное сотрудничество», – сказал глава Роскосмоса.

    В 2024 году Россия вывела на орбиту рекордное число спутников за один запуск.

    Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2».

    Ранее Баканов рассказал о запуске российской программы сканирования Луны.

    9 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Космонавт Кононенко попросил создать чашку для ощущения запахов на орбите

    Tекст: Мария Иванова

    Обитателям Международной космической станции требуется больше земного комфорта, включая адаптированную бытовую технику и специальную посуду, позволяющую наслаждаться ароматом кофе в условиях невесомости, заявил Герой России командир космонавтов Роскосмоса, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко предложил создать специальную посуду для орбиты, передает ТАСС.

    Выступая на Российском космическом форуме, он отметил важность не только вкусовых, но и обонятельных ощущений при приеме пищи в космосе.

    «На орбите мы действительно не ощущаем аромата кофе. Наш кофе находится в пакетах. Когда мы его разбавляем, то вставляем пакет в рот и ощущаем только вкус, запаха и аромата напитка мы не чувствуем. Было бы неплохо разработать сосуд, чашку, чтобы мы могли пить кофе, ощущая не только вкус, но и аромат», – заявил космонавт.

    Кроме того, Кононенко рассказал о недостатке привычных бытовых приборов на Международной космической станции. По его словам, экипажу крайне необходимы измельчитель мусора, пылесос и микроволновка, так как избавление от отходов в условиях невесомости представляет собой серьезную проблему.

    Начальник Центра подготовки космонавтов также обратил внимание на ограниченный выбор продуктов и средств гигиены. Он подчеркнул, что космонавты были бы рады появлению на орбите адаптированной продукции масс-маркета, а также расширению ассортимента витаминов и пищевых добавок для поддержания здоровья в суровых условиях космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил доработать зубную пасту в форме таблеток для использования в качестве питательного продукта.

    Американская компания Starbase Brewery инициировала на Международной космической станции эксперимент по ферментации пива в условиях невесомости.

    Ранее космонавт Андрей Федяев перед стартом на МКС приготовил для коллег по миссии традиционный русский борщ.

