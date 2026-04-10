Вертолет вылетел на помощь пропавшим на Камчатке туристам

К месту происшествия вылетел вертолет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Семеро туристов пропали в Налычевском природном парке на Камчатке.
По предварительным данным, часть группы найдена погибшими.
Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».
Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.
По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.
Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.
Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.
Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.
При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.
Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.
Вопрос о возможной продаже российской концессии на управление армянскими железными дорогами Казахстану может быть поднят на переговорах в Ереване, передает «Интерфакс».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что не исключает обсуждение этого вопроса с казахстанской делегацией, однако отметил: «Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана».
В Ереване с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В составе делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Железнодорожной системой Армении управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которая полностью принадлежит ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Концессионное соглашение между Арменией и РЖД действует с 2008 года, срок его составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России передать право концессионного управления железными дорогами Армении третьей стране, дружественной России и Армении.
Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями, передает «Коммерсантъ».
По данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.
Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, покинул Высоцк в январе и был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – на этот раз с мая прошлого года.
В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении. Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского «теневого флота», в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.
В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры «взрывоопасными» и раскритиковало инициативу Лондона.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах.
Британское правительство включило одиннадцать нефтяных танкеров в антироссийский санкционный список.
Королевские ВМС ранее отследили проход фрегата «Адмирал Григорович» через пролив Ла-Манш.
Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.
Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.
На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».
Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.
Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.
Украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.
Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».
«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.
Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.
«Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.
«Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.
«Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.
«В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».
Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.
Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.
Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону.
Киев при содействии норвежских военных специалистов готовит теракты против российских судов в северных морях, передает ТАСС.
По данным военно-дипломатического источника, речь идет о планах по проведению акций против судов, которые следуют морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины уничтожать российские корабли.
Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о рисках прямых атак Запада на морскую инфраструктуру России.
Служба внешней разведки предупредила о подготовке украинскими спецслужбами подрыва иностранного судна на Балтике.
Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».
По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.
При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.
Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.
Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.
Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.
«Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.
Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.
Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.
Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.
Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.
«Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.
Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.
«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.
Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.
В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.
Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.
Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.
Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.
Анализ показаний глубоководных датчиков в западной части Атлантического океана выявил беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), сообщает New Scientist.
Эта система течений переносит теплую соленую воду из Мексиканского залива на север, обеспечивая более мягкие температуры в Западной Европе по сравнению с Канадой или Россией.
«Атлантическая циркуляция ослабевает на западной границе, и мы используем данные с нескольких широт океанического бассейна, чтобы подтвердить, что такой сигнал согласуется с ситуацией во всей Северной Атлантике», – заявил руководитель исследования Цяньцзян Син из Университета Майами.
Система датчиков RAPID-MOCHA, установленная в 2004 году между Багамскими и Канарскими островами, показала снижение потока АМОЦ примерно на 90 тыс. кубических метров воды в секунду ежегодно. В результате с 2004 по 2023 год циркуляция ослабла почти на 10%. Дополнительные измерения у берегов США и Канады подтвердили эту тенденцию с высокой точностью.
По мнению специалистов, причиной замедления является таяние ледникового щита Гренландии. Пресная вода разбавляет плотную соленую воду АМОЦ, из-за чего она медленнее опускается на дно. Ученые предупреждают, что остановка течений может привести к резкому похолоданию зим в Европе и нарушить режим муссонов в Азии и Африке.
Австралийские ученые предсказали снижение скорости Антарктического циркумполярного течения на 20% к 2050 году.
Ранее климатологи направили лидерам стран Северной Европы открытое письмо об угрозе коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.
Прошлым летом специалисты зафиксировали рекордную скорость охлаждения экваториальной части Атлантического океана.
«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.
В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.
Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.