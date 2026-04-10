Reuters узнало о создании компактного и бюджетного внедорожника Tesla

Tекст: Катерина Туманова

«Автопроизводитель в последние недели связывался с поставщиками, чтобы обсудить детали плана по созданию компактного внедорожника, который будет новым автомобилем, а не вариантом нынешних моделей Tesla Model 3 или Y. По данным источников, переговоры касались производственного процесса и технических характеристик различных компонентов», – передает Reuters.

Три источника сообщили, что компактный внедорожник будет производиться в Китае, а один уточнил, что Tesla планирует расширить производство в США и Европе. Длина автомобиля составит 4,28 метра, сообщили два источника. Это значительно меньшая длин, чем у самого продаваемого внедорожника Tesla Model Y, длина которого составляет около 4,78 метра.

Выпуск новой модели связан с решением Илона Маска отказаться от проекта недорогого электрокара в 2024 году и сосредоточиться на роботакси и человекоподобных роботах.

Один из сотрудников компании отметил, что Tesla теперь ориентируется на производство автомобилей, способных работать как с автономным управлением, так и с возможностью ручного вождения, чтобы соответствовать различным требованиям мировых рынков.

Ожидается, что новая модель будет дешевле Model 3, стоимость которой начинается от 34 тыс. долларов в Китае, за счет меньшего веса и более простой комплектации.

Проект компактного внедорожника остается на ранней стадии, и Reuters не удалось выяснить, принято ли окончательное решение о запуске производства. Tesla уже сталкивалась с задержками и отменой новых моделей – так, концепты Roadster и грузового Semi до сих пор не дошли до массового выпуска.

