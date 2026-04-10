Рябков: Мы не можем предать Кубу

Tекст: Катерина Туманова

«Мы не можем не то, что бы предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем оставить ее. <...> Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона», – приводит его слова РИА «Новости».

Рябков заявил, что тема энергетической безопасности Кубы остается в числе приоритетов. Он отметил, что Россия не ограничится отправкой одной партии нефти на остров, однако, какие будут дальнейшие шаги, говорить преждевременно.

«Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере «Анатолий Колодкин», – сказал дипломат.

По его словам, противозаконный характер блокады США в отношении Кубы очевиден «для очень многих» в международном сообществе. Не только Россия озабочена этим вопросом. Все, кто ценит международное право и принцип равенства государств, должны воспринимать ситуацию с Кубой как практическую задачу, требующую решения.

Замглавы МИД России подчеркнул, что поддержка острова будет вестись с международными партнерами, исходя из необходимости защиты принципов международного права и равенства государств.

На пресс-конференции в Гаване Рябков отметил, что Куба стала прямым объектом агрессивной политики США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказала Кубе экстренную помощь, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора. Россия запланировала запустить металлопрокат на Кубе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы.