Эррол Маск рассказал о тайных путешествиях Илона инкогнито по миру

Tекст: Катерина Туманова

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предпочитает тайно совершать поездки в другие страны, чтобы избежать огласки и возможных негативных последствий, рассказал ТАСС его отец Эррол.

По его словам, дети Эррола пользуются своего рода дипломатическим иммунитетом, чтобы их визиты не привлекали лишнего внимания.

«Особенно Илон», – подчеркнул он.

К примеру, недавно Илон прилетал в ЮАР, о чем никто не знал.

«Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит свое время, не выполняет свою работу», – пояснил отец миллиардера.

Отец Илона Маска рассказал, что обсуждал с сыном свою последнюю поездку в Россию, добавив, что не видит ничего плохого в том, чтобы остановиться в Москва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск рассматривает возможность основания в России Маск-института для исследований гравитации и межпланетных полетов, включая экспедицию на Марс. Владимирский губернатор Авдеев обсудил с отцом Маска переезд семей из Южной Африки. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе.