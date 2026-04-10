Супруга Героя России Асылханова высказалась о версиях его исчезновения

Супруга Героя России Асылханова отвергла слухи о его исчезновении

Tекст: Катерина Туманова

«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», – рассказала она «Аргументам и фактам».

Ранее Валерия сообщала, что муж ушел из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля около 16.00, заявив, что идет на работу, но на рабочем месте так и не появился, домой не вернулся.

На улице рядом с пропавшим видели остановившийся автомобиль, мужчина поздоровался с водителем и сел в машину. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве по факту исчезновения Героя России Асылханова.

Асылханов удостоен медали «Золотая Звезда» за уничтожение в зоне спецоперации на Украине 15 танков и 50 бронемашин, при этом он потерял ногу в результате ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов. Валерия начала поиски на следующий день после пропажи, но телефон мужа был недоступен. Версию об отъезде пропавшего мужа на СВО супруга Асылханова отвергла.