    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    @ US Air Force/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский телеведущий Такер Карлсон выразил недоумение неспособностью Вашингтона контролировать действия ближневосточного союзника Тель-Авива, втянувшего государство в опасное противостояние с Ираном.

    Карлсон жестко раскритиковал текущую внешнюю политику Белого дома. «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», – заявил журналист, передает РИА «Новости».

    По мнению публициста, американская сторона оказалась втянутой в конфликт исключительно по настоянию Тель-Авива. Он отметил неудачный ход боевых действий и абсолютную невозможность выйти из противостояния из-за непредсказуемого поведения союзника.

    Карлсон подчеркнул неотъемлемое право каждого гражданина знать истинные причины происходящего. Он призвал объяснить, почему столь небольшая страна оказывает такое масштабное влияние на ключевые решения американских властей.

    Ранее журналист выражал уверенность в диктовке Израилем ключевых шагов противостояния Вашингтона и Тегерана.

    9 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джордж Клуни подвергся резкой критике от Белого дома после осуждения слов президента США о возможных действиях против Ирана, сообщила в среду британская газета The Independent.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко высказался в адрес актера Джорджа Клуни после его критики в адрес лидера США, передает ТАСС. В комментарии газете The Independent Чун заявил: «Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру».

    Поводом для конфликта стали слова Клуни 7 апреля. Актер обвинил лидера США в намерении совершить военное преступление, комментируя угрозу президента США в адрес Ирана. По словам Клуни, заявления главы Белого дома можно трактовать как угрозу уничтожения целой цивилизации.

    Ранее президент США пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью».


    9 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу
    @ Official White House/Daniel Torok/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент в ближайшие дни намерен получить от союзников конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

    Генсек НАТО Марк Рютте сообщил властям нескольких государств о планах президента США Дональда Трампа услышать от них конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным европейских дипломатов, Рютте лично уведомил ряд столиц о просьбе Трампа в ближайшие дни обозначить свою позицию относительно участия в миссиях по безопасности стратегически важного региона.

    В сообщении Reuters отмечается, что США ожидают более ясной поддержки со стороны союзников по НАТО для защиты морских путей в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране ожесточилась.

    Президент США пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

    Американский лидер заявил, что НАТО уже отказалось помогать США и снова поступит так же в будущем.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил после встречи в Белом доме, что президент США явно разочарован партнерами по НАТО.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив

    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
    @ Jens Buttner/dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокопоставленный иранский источник сообщил о введении ограничения на проход судов через Ормузский пролив – не более 15 в сутки.

    По его словам, новые правила установлены в рамках соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что движение судов теперь возможно только при согласии Ирана и строгом соблюдении специального протокола. По его словам, новая нормативная база функционирует под контролем Корпуса стражей исламской революции.

    «В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет», – заявил источник.

    Газета The New York Times ранее писала, что статус работы Ормузского пролива после объявления перемирия между США и Ираном остается неясным.

    Накануне власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив.

    9 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    NYT: Хрупкое перемирие США и Ирана начинает рушиться
    @ Christian Ohde/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой срыва из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, после напряжённых 36 часов переговоров, сопровождавшихся угрозами и резкими заявлениями, президент США согласился на двухнедельное прекращение огня при посредничестве Пакистана и Китая. Однако спустя менее суток стало ясно, что стороны не готовы публично согласовать единое видение завершения конфликта.

    В ходе переговоров американский лидер неоднократно угрожал уничтожить иранскую инфраструктуру, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. По его словам, ответственность за возможные жертвы среди мирного населения лежит на иранских властях. В Белом доме следили за сообщениями о митингах у ключевых объектов в Иране и сообщали, что США готовы нанести удары по мостам и электростанциям.

    Ситуация быстро обострилась: иранское руководство, возмущённое ультиматумом и атаками на инфраструктуру, сообщило Пакистану о приостановке контактов с Вашингтоном. На этом фоне в Иране началась паника: жители массово скупали продукты и воду, покидали Тегеран, а в супермаркетах образовались пустые полки. Один из жителей, Нази, рассказала, что приобрела запас свечей и батареек для больной матери, опасаясь отключения электричества.

    Пока военные заявляли о «исторической победе», разногласия вокруг условий сделки стали очевидны уже на следующий день. Пакистан объявил, что перемирие распространяется и на Ливан, однако Трамп заявил, что конфликт Израиля с «Хезболлой» – отдельный случай. Израиль в этот же день начал массированные удары по Ливану, а Иран обвинил США в нарушении договорённостей, подчеркнув, что не примет условия, ущемляющие его позиции в регионе.

    В ответ на обвинения спикера иранского парламента Галибафа, вице-президент США Джей Ди Вэнс поставил под сомнение его понимание английского языка, комментируя критику переговорного процесса. Несмотря на попытки наладить прямой диалог – впервые с 1979 года – обе стороны продолжают обвинять друг друга в неискренности, а будущее перемирия остаётся неопределённым.

    Ранее представитель армии Ирана Амир Акримания заявил, что вооруженные силы Исламской Республики сохраняют готовность и бдительность на фоне прекращения огня с США, так как американцам, по его словам, нельзя доверять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые одобрил начало мирных переговоров ради предотвращения масштабных ударов по инфраструктуре страны.

    9 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии не стерпела угрозы Трампа Ирану
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финляндия и Европейский союз не готовы терпеть агрессивные высказывания президента США в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Валтонен в интервью газете Iltalehti подчеркнула, что подобные заявления могут представлять угрозу и поэтому совершенно неприемлемы.

    «Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями – если они сами по себе представляют угрозу, – или, тем более, с тем, что за ними может стоять», – цитирует ее РИА «Новости».

    По словам финского министра, в настоящее время есть шанс сохранить мир между США и Ираном, и именно поэтому риторика, провоцирующая напряженность, недопустима. Валтонен отметила, что за последние дни и даже часы ей удалось обсудить ситуацию с коллегами из ближневосточного региона, и сейчас появилась надежда на стабилизацию обстановки.

    В четверг президент США пригрозил началом более масштабных военных действий в случае невыполнения соглашения с Ираном, подчеркнув серьезность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о готовности возобновить военные действия при провале соглашения о прекращении огня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил о выполнении американскими силами поставленных военных задач.

    Ранее вооруженные силы США трассматривали возможность атаки по новым районам Ирана.

    9 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    AP сообщил о возможной установке мин Ираном в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные структуры, предположительно, установили морские мины в Ормузском проливе, обозначив опасную зону у острова Ларак на схеме судоходства с 28 февраля по 9 апреля, пишет AP.

    Иранские полуофициальные СМИ опубликовали схему, из которой следует, что Корпус стражей исламской революции мог установить морские мины в Ормузском проливе во время недавнего конфликта, передает AP. Сообщения появились в агентствах ISNA и Tasnim, последняя считается близкой к военным структурам Ирана.

    На схеме, сопровождавшей публикации, была показана большая зона, обозначенная как «опасная» по системе разделения движения судов – это основной маршрут прохождения судов через пролив. Именно там, по данным издания, могли быть заложены мины.

    Схема рекомендовала гражданским судам использовать северный маршрут, ближе к побережью Ирана, возле острова Ларак. Такой путь, как отмечают источники, реально использовали некоторые суда в указанный период.

    По данным СМИ, период возможного минирования охватывает время с 28 февраля по 9 апреля. На данный момент нет информации, был ли этот участок позже очищен и разминирован. Эксперты считают, что публикация могла стать дипломатическим рычагом давления на фоне напряженной паузы между Ираном, Израилем и США, которые находятся в состоянии осторожного двухнедельного перемирия перед возможными переговорами в Исламабаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка заявила о наличии как минимум 12 подводных мин в Ормузском проливе.

    Вооруженные силы США уничтожили 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этого маршрута.

    Позже Тегеран временно приостановил пропуск судов через данный пролив.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    9 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и контролирует происходящее, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Он находится в добром здравии и все контролирует».

    Хатибзаде пояснил, что отсутствие Хаменеи на публике связано с крайне опасной ситуацией, сложившейся после гибели главы государства, которую США, по его словам, устроили в нарушение всех международных законов. Кроме того, он подчеркнул, что партнеры США в Израиле готовы пойти на любые действия, включая убийство кого угодно.

    Ранее британская пресса сообщила, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и получает лечение в Куме.

    До этого в сети появилось видео с Хаменеи после слухов о его смерти или тяжелом ранении.


    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

