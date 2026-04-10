США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне

США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Tекст: Катерина Туманова

«По данным двух источников, знакомых с ситуацией, и одного ливанского чиновника, офис госсекретаря Марко Рубио планирует трехсторонние переговоры, которые возглавят посол США в Ливане Мишель Исса, а также посол Ливана Нада Хамаде Моавад и посол Израиля Йехиэль Лейтер. Источники охарактеризовали это как обсуждение способов начала прямых переговоров», – передает CBS News.

Представитель Госдепартамента подтвердил что представители обеих сторон встретятся в министерстве на следующей неделе.

Вскоре после начала войны между Израилем и США и Ираном, «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю в знак солидарности с Тегераном. После этого Израиль начал новое наступление против «Хезболлы» и вторгся в большую часть территории южного Ливана.

Ливан стал одним из самых острых вопросов, осложняющих зарождающуюся дипломатию США с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который, как ожидается, примет участие в предстоящих переговорах в Исламабаде, обвинил США в том, что они позволили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сорвать дипломатические усилия.

Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что президент США Дональд Трамп информирован о распространении объявленного в четверг перемирия на регион Ближнего Востока, и он согласился, что оно включает и Ливан.

Посредники полагали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил это. Аракчи также заявил, что Ливан включен в список регионов, подпадающих под действие соглашения.

В день прекращения огня представитель Белого дома сообщил CBS News, что Израиль также согласился с условиями соглашения, в заключении которого Пакистан принимал участие.

Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили CBS News, что изменение позиции США и разрозненность остатков иранского режима делают дипломатию крайне сложной.

