Участник «Времени героев» пообещал Путину помочь ветеранам СВО на выборах

Tекст: Катерина Туманова

«Всё больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях», – сказал Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии. Президент призвал оказывать таким кандидатам на местах всё необходимое содействие для правильного оформления документов и прохождения других предвыборных процедур.

«Кстати, в самом Центризбиркоме теперь тоже есть человек с собственным боевым опытом. Убежден, он обязательно подскажет, в чём именно нужно помочь его фронтовым товарищам, которые пойдут на выборы не только думского, но и других уровней. Так, Анатолий Владимирович?» – обратился Путин к Сысоеву.

«Так точно», – ответил ветеран СВО главе государства.

Путин обратил внимание членов ЦИК на важность притока во власть и общественные структуры «проверенных в бою людей, доказавших свою искреннюю верность Родине».

Напомним, в среду Путин лично приехал Центризбирком, где пообщался с новым составом комиссии и ее председателем Эллой Памфиловой.

