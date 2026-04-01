Стало известно о рекордном убытке «Магнита» по итогам 2025 года

Tекст: Катерина Туманова

Крупнейший российский ретейлер «Магнит» по итогам 2025 года впервые за более чем 20 лет завершил год с чистым убытком. Согласно бухгалтерской отчетности основной операционной компании группы – АО «Тандер», убыток составил 22,5 млрд рублей, пишет РБК.

Ретейлер объяснил отрицательный финансовый результат ростом капитальных вложений и увеличением расходов на обслуживание долговых обязательств. В 2025 году «Магнит» приобрел сеть «Азбука вкуса», что также повлияло на рост затрат.

Несмотря на убыток, выручка АО «Тандер» выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,05 трлн рублей. Для сравнения, в 2024 году компания заработала около 2,7 трлн рублей.

В 2024 году чистая прибыль «Тандер» составляла 46,4 млрд рублей. До 2025 года бизнес ключевой операционной компании «Магнита» оставался прибыльным с начала 2000-х годов. На конец 2025 года компания управляла 31,3 тыс. розничных магазинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Лукойл» в марте назвал свой убыток за 2025 год. Банк России зафиксировал убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года. Чистый убыток «Русала» в 2025 году составил 455 млн долларов.







