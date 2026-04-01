Tекст: Катерина Туманова

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, глава Белого дома пригрозил прекратить поставки оружия на Украину, чтобы оказать давление на европейских союзников и заставить их присоединиться к «коалиции желающих» открыть Ормузский пролив», – пишет Financial Times.

Напомним, пролив фактически был закрыт Ираном после того, как США и Израиль нанесли удар по Исламской Республике в конце февраля. В результате был перекрыт маршрут, по которому транспортируется пятая часть мировой нефти.

В марте президент США потребовал, чтобы военно-морские силы НАТО помогли ему восстановить судоходство в регионе, но европейские столицы отказались, сославшись на то, что это невозможно, пока продолжается конфликт. При этом некоторые из них отметили, что это «не наша война».

По словам трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, в ответ американский лидер пригрозил прекратить поставки в рамках программы PURL – инициативы НАТО по закупке оружия для Украины, финансируемой европейскими странами.

По данным FT, 19 марта по настоянию генерального секретаря НАТО Марка Рютте группа стран, включая Францию, Германию и Великобританию, представила поспешно согласованное заявление: «Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив». По словам ряда чиновников, за два дня до публикации заявления Рютте неоднократно созванивался с Трампом и госсекретарём США Марко Рубио.

Другой чиновник сообщил, что Рютте в разговоре с представителями Франции, Германии и Великобритании объяснил, что Трамп «впал в истерику» из-за отказа европейцев помочь защитить Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, провал ЕС с кредитом на 90 млрд евро Киеву поставил под сомнение боеспособность Украины.

L' AntiDiplomatico предупредила киевский режим о «сгущающихся над ним тучах»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.