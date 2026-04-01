    1 апреля 2026, 22:55 • Новости дня

    Умер член Союза кинематографистов России Сергей Быстрицкий

    Tекст: Катерина Туманова

    Первого апреля в возрасте 62 лет умер член Союза кинематографистов России, актер и режиссер кино и дубляжа Сергей Быстрицкий, его голосом говорили культовые киногерои зарубежных фильмов и сериалов.

    «Первого апреля 2026 года на 63-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, актера, режиссера Быстрицкого Сергея Вениаминовича (1963-2026)», – сообщили в Союзе кинематографистов России.

    Сергей Быстрицкий родился 12 июня 1963 года в  Москве, увлекался конным спортом, учился в школе с математическим уклоном.

    В 1986 году он окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой), а дебютировал в кино в 1979 году как актер, исполнив одну из главных ролей в фильме «Неоконченный урок».

    Быстрицкий сыграл более чем в 40 фильмах и телесериалах («Наследство», «Даниил – князь Галицкий», «Утреннее шоссе», «Из жизни Федора Кузькина», «Охота на единорога», «Час оборотня», «Карьер», «Подземелье ведьм», «Сообщница», «Каменская. Шестерки умирают первыми», «Ундина 2. На гребне волны», «Апостол», «Амазонки» и других).

    Его голосом говорили звезды зарубежных фильмов: Мэтт Дэймон, Том Круз, Марк Уолберг. В сериале «Друзья» он озвучил героя Чендлера.



    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    3 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Медведев призвал пересмотреть отношение к вступлению соседей России в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношение России к вступлению соседних стран в Европейский союз.

    По его словам, ранее Москва относилась к таким процессам сдержанно, даже в отношении Украины, однако ситуация изменилась.

    В сообщении в Max Медведев отметил, что внутри НАТО существуют серьезные противоречия, усугубленные событиями вокруг Ирана, а в Евросоюзе обсуждается создание собственной военной компоненты. По его мнению, ЕС перестал быть исключительно экономическим союзом и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс», который, как он считает, потенциально опаснее НАТО.

    «Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404», – подчеркнул он. Медведев добавил, что недавно президент России уже намекнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе несовместимы.

    В заключение политик выразил уверенность, что главной задачей Евросоюза станет раздувание «русофобской истерии» ради политического и финансового капитала.

    Накануне президент России Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС. Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Антарктиде обнаружили уникальный оазис с озерами и богатым животным миром, который теперь предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого, пишут информагентства.

    Открытие нового географического объекта в Западной Антарктиде совершили исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, передает РИА «Новости». По их данным, речь идет о целостном оазисе на мысе Беркс, включающем 18 ранее не изученных озер и занимающем площадь около 2,2 квадратных километра.

    В сообщении уточняется, что среднегодовая температура в оазисе составляет примерно минус 12 градусов, а его территория свободна ото льда и покрыта горами и долинами. Среди животных здесь встречаются пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие виды птиц.

    Как пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, ранее этот участок считался обычным нунатаком – скалой, выступающей из ледника. Однако благодаря комплексному изучению многочисленных озер ученые пришли к выводу, что территория заслуживает статуса оазиса. Ученый совет ААНИИ предложил назвать объект в честь полярника Арнольда Богдановича Будрецкого.

    Пресс-служба СПб ФИЦ РАН отметила, что окончательное утверждение названия оазиса ожидается от Международного научного комитета по изучению Антарктики (SCAR).

    Ранее ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета уточнили термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива. Российские ученые разработали уникальное вещество, воздействующее на митохондрии раковых клеток, не задевая здоровые ткани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЮУрГУ и университета ИТМО разработали метод внедрения антиоксиданта куркумина в отработанные дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковым эффектом.

    3 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Министр иностранных дел Японии заговорил по-русски

    Министр иностранных дел Японии заговорил по-русски
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил благодарность на русском языке после вопроса о двусторонних отношениях с Россией.

    Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поблагодарил журналиста за вопрос по-русски во время брифинга, передает РИА «Новости».

    «Спасибо», – произнес он на русском языке, отвечая на запрос о состоянии отношений между Японией и Россией.

    Министр также подтвердил, что позиция Японии по этому вопросу остается прежней. Он отметил, что Токио будет действовать, руководствуясь исключительно национальными интересами страны.

    Ранее агентство Киодо сообщило о рассмотрении возможной отправки экономической делегации Японии в Россию, чтобы возобновить бизнес японских компаний после завершения конфликта на Украине.

    Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции опроверг сообщения о планах направить экономическую делегацию в Россию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония продолжает реализовывать опасный курс на ремилитаризацию.

    Захарова добавила, что безрассудная русофобская линия Токио  негативно сказывается прежде всего на интересах Японии.

    3 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство потомкам Толстого и Меншикова
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство трем иностранцам, которые, по сведениям открытых источников, связаны с известными историческими личностями.

    Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

    Одним из новых граждан России стал уроженец Швеции Даниил Толстой. В некоторых источниках его называют потомком русского писателя Льва Толстого, передает РИА «Новости». В пресс-службе музея-заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» подтвердили ТАСС, что Даниил Толстой является правнуком Льва Николаевича Толстого по линии сына Льва Львовича.

    Также гражданство получил Николас Сампсидис, родившийся в 1952 году в Канаде. По ряду сведений, он является потомком сподвижника Петра I, графа Александра Меншикова.

    Кроме того, российский паспорт был выдан уроженцу Франции Николаю Генко. Его относят к потомкам ученого-лесовода и героя русско-турецкой войны 1877–78 годов Нестора Генко.

    Ранее Путин дал гражданство России канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику.

    3 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    ФСБ показала предназначавшуюся для теракта в Москве бомбу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись, на которой продемонстрирована бомба, предназначенная для организации теракта в Москве.

    Как сообщили в ведомстве, устройство было заложено в багажник электроскутера, припаркованного рядом с бизнес-центром, передает РИА «Новости». Масса взрывчатки составила полтора килограмма, а внешний вид был замаскирован под обычную зарядную станцию.

    По данным ФСБ, Служба безопасности Украины планировала убить высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с помощью дистанционного подрыва. Подобная тактика, как отмечают в российской спецслужбе, была использована и при покушении на генерала Игоря Кириллова.

    На опубликованном видео показан электроскутер с заложенной бомбой, а также работа саперов, которые успешно обезвредили устройство. В завершении ролика продемонстрирована конструкция взрывного устройства.

    Напомним, ФСБ сорвала теракт СБУ против руководителя правоохранительных органов в Москве.

    В декабре ФСБ предотвратила взрыв автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе.

    До этого ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке теракта против российского офицера.

    3 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Макрона к «средним» странам сплотиться против США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инициативу французского лидера Эммануэля Макрона, который призвал «средние» страны объединиться против США.

    Макрон в своем обращении включил Индию, Канаду, Австралию и Бразилию в число так называемых государств среднего размера.

    «Вот же я невнимательная – пропустила новость о том, когда во Франции географию отменили», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая.

    3 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета смогли уточнить термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива.

    Эта работа позволит строить физико-математические модели процесса и получать ценные платиноиды практически без опасных примесей, сообщается на сайте Минобрнауки.

    В настоящее время основной метод переработки ядерных отходов – PUREX-процесс, который позволяет извлекать уран и плутоний, однако в остатках после обработки сохраняются платиноиды и актиноиды. Такие металлы, как родий, рутений и палладий, содержатся в топливе в виде сплавов и соединений с неметаллами и могут достигать от 5,6 до 40 кг на тонну топлива, в зависимости от типа реактора.

    «Один из перспективных способов разделения платиноидов нерастворимого остатка – электролиз в хлоридных расплавах. Такие среды устойчивы к радиолизу и тепловыделению нерастворимого остатка. Особый интерес представляет эвтектическая смесь LiCl–KCl–CsCl с температурой плавления 263 °C», – отмечают исследователи. По их словам, работа при низких температурах также позволяет избежать разложения хлоридов рутения и нежелательных обменных реакций.

    Эксперименты показали, что уточнение термодинамических параметров образования хлоридов благородных металлов в расплаве хлоридов лития, калия и цезия позволяет повысить точность расчетов и чистоту выделяемых металлов. Это повышает экономическую эффективность переработки ядерных отходов: извлеченные платиноиды можно использовать в промышленности, а радиотоксичность отходов значительно снижается.

    Авторы исследования считают, что их работа станет основой для дальнейших научно обоснованных подходов к безопасному обращению с радиоактивными отходами и более рациональному использованию ресурсов атомной энергетики.

    Ранее в России создали препараты против всех сезонных вирусов гриппа.

    3 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Роднина объяснила бурную реакцию на слова о пенсии в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о волне критике после ее слов о пенсии в России и попыталась объяснить, почему это произошло.

    «По закону у нас пенсия не зарплата. Я что, что-то нарушила? Что-то я неправильное сказала? Беспокоиться заранее, я считаю, это как раз и хорошо учиться, и получать хорошую профессию, образование», – сказала Роднина YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

    По мнению депутата Госдумы волна общественного возмущения в качестве реакции на ее слова возникла из-за приближающихся выборов.

    «Выясняется, нашим людям нельзя говорить про какие-то вещи, пенсии. Почему не говорить о них? Да, конечно, это болезненный момент. <...> Очень часто людей известных, которые в нашей стране что-то сделали, оставили какой-то свой след, их надо опустить. Лишить нас самих наших же кумиров, победителей, успешных людей. Вот почему-то их надо попачкать», – высказалась она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании, из-за чего ей пришлось объяснять, что она имела в виду. В марте текущего года Роднина заявила, что иностранцы могут завидовать России из-за масштабных социальных программ.

    4 апреля 2026, 10:38 • Новости дня
    Ведущие российские университеты обновили правила приема
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущие российские вузы скорректировали правила приема абитуриентов, изменения касаются перечня вступительных испытаний, процедуры подачи документов и целевого набора, об особенностях приемной кампании 2026/2027 учебного года рассказали МФТИ, МИФИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ, МПГУ и РЭУ имени Плеханова.

    В ряде вузов изменились обязательные экзамены: например, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для инженерных специальностей. Социально-гуманитарные университеты получили право включать историю среди вступительных испытаний, а в РГГУ пояснили: «РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях».

    С 2026 года заявления о приеме можно будет подать только через портал «Госуслуги», лично или по почте; вузы больше не будут принимать документы через собственные электронные системы. В РГСУ сообщили о введении «дня тишины» и пояснили, что теперь запрещено отзывать согласие на зачисление в день издания приказа о приеме – это направлено на борьбу с манипулированием результатами конкурса.

    Система учета индивидуальных достижений и олимпиад также стала строже: МФТИ сократил перечень олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, с 50 до 35, а право поступления без экзаменов теперь сохраняется только за победителями олимпиад, причем минимальный балл ЕГЭ по профильному предмету поднят до 80, а на некоторых направлениях – до 85. РГГУ, напротив, расширил список достижений – к поступлению теперь учитывается дополнительное образование в области искусств, спорта или физической культуры.

    Ключевым изменением стал детализированный принцип целевого набора: с 2026 года целевые места закрепляются за конкретным заказчиком, что, как пояснили в НИУ ВШЭ, должно повысить прозрачность и привлекательность целевого обучения. Также установлены лимиты на коммерческие места по самым популярным направлениям, включая психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику и филологию. По мнению РЭУ имени Плеханова, это позволит привлечь больше абитуриентов к приоритетным для экономики направлениям подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект Минобрнауки предусматривает подачу документов для поступления в вузы с 2026 года исключительно через портал «Госуслуги». В 2026 году ряд ведущих вузов ужесточил требования к олимпиадникам, сократив число учитываемых олимпиад и оставив право поступления без экзаменов только за победителями. Минобрнауки в 2025 году разработало проект, по которому ЕГЭ по истории станет обязательным вступительным экзаменом для поступления на социально-гуманитарные направления.

    4 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

    Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

    В Закавказье может появится новый транспортный коридор из России в Армению через Абхазию и Грузию, став альтернативой существующим маршрутам. В этом случае Абхазия станет важным логистическим узлом. Развитие транспортных возможностей региона обсудили на Абхазском международном экономическом форуме.

    На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.

    Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

    Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

    Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления.

    «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.

    Сейчас первоочередными задачами по развитию Очамчырского контейнерного терминала эксперты называют снятие базовых инфраструктурных ограничений и перевод сообщения с турецкими портами из тестового в регулярный формат.

    Ранее было объявлено, что аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года.

    3 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    Главного архитектора Москвы Кузнецова освободили от должности
    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Кузнецов освобожден от должности главного архитектора Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.

    Документ также гласит о прекращении его полномочий как первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

    «Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности главного архитектора города Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», – сказано в распоряжении мэра Москвы.

    Ранее главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов.

    3 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Матвиенко: Государство не имеет права запретить женщине делать аборт
    Tекст: Валерия Городецкая

    Запретов на аборты в России не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой она подчеркнула, что государство не вправе вмешиваться в частную жизнь граждан и не должно устанавливать запреты по этому вопросу.

    «И я уверена, что запретов как таковых не будет, и чтобы женщины не волновались. Право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной», – сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что женщине необходимо дать свободу принимать подобные решения самостоятельно.

    Говоря о роли общества, политик заявила, что правительство, медики, церковь и общественность должны приложить максимум усилий, чтобы предостеречь женщин от такого шага, о котором они могут пожалеть в будущем. Однако, если решение уже принято, женщина должна иметь на это право.

    Матвиенко также высказалась о роли мужчин, отметив, что они часто ведут себя так, словно не имеют отношения к вопросу аборта, хотя должны поддерживать партнершу и разделять с ней ответственность.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 37 тыс. россиянок отказались от аборта в 2024 году.

    3 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Россия полностью перешла на расчеты в нацвалютах с СНГ, ЕАЭС и Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    В последние четыре года доля взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и странами СНГ, ЕАЭС и Китаем достигла 91–95%, что свидетельствует о почти полном отказе от западных валют, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

    Переход к расчетам в национальных валютах между Россией и странами СНГ, ЕАЭС, а также Китаем практически завершен, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ, проходящем в Москве.

    По его словам, создание системы платежей и расчетов, независимой от западных банков и их валют, остается важнейшим направлением работы. Оверчук подчеркнул: «За последние четыре года мы фактически осуществили переход на расчеты в нацвалюты. За последние годы в СНГ это 91% взаиморасчетов идет в нацвалютах, в ЕАЭС – 93%. С Китаем, нашим важнейшим партнером, – 95%. То есть переход на национальные валюты практически завершен».

    Заместитель председателя правительства уточнил, что эти изменения обеспечили дополнительную устойчивость российской финансовой системе и сократили зависимость от западных расчетных механизмов и долларовых операций. Он отметил, что достигнутые результаты позволяют странам-участникам проводить взаимные расчеты более оперативно и безопасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расчеты между странами СНГ в национальных валютах достигли уровня выше 96%.

    3 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Мошенники стали активнее выманивать потенциальных жертв на встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне стали чаще сталкиваться с мошенничеством при личных встречах, несмотря на усиление контроля за банковскими операциями, показало исследование «Выберу.ру».

    «Офлайн-сценарии все чаще становятся продолжением телефонного или онлайн-контакта. Сначала злоумышленники убеждают человека по телефону, а затем переводят взаимодействие в физический формат – например, через передачу наличных», – приводит РИА «Новости» выдержку из исследования.

    Такая модель активно распространяется на фоне усиления контроля за банковскими операциями, из-за чего аферисты чаще используют курьеров и личные встречи, отмечается в документе.

    По данным исследования, число россиян, столкнувшихся с мошенническими схемами вне интернета, увеличилось в два раза за последний год. В 2024 году о подобных случаях сообщили 9% опрошенных, а в 2025 году цифра составила 18%.

    Самой популярной схемой мошенничества стала передача денег курьерам: о таком опыте рассказали 8% респондентов. Особенно уязвимы пожилые люди – среди россиян старше 55 лет с такой схемой столкнулись 14% опрошенных. Еще 6% сообщили о случаях обмана в сфере ЖКХ: подделка платежных документов или предложения по замене счетчиков. В группе 25–35 лет таких оказалось 9%.

    Ситуации с покупкой товаров при личной встрече затронули 5% участников опроса. Здесь речь идет о предоплате за товар, получении подделок или фальшивых денег. Молодые россияне от 18 до 25 лет сталкивались с этим чаще других – 11% респондентов.

    Несмотря на рост офлайн-мошенничества, 34% опрошенных считают финансовые операции с личным контактом безопасными и редко задумываются о рисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киберполиция сообщила, какие «арии» поют мошенники при телефонном звонке. Юрист Земскова рассказала об «уникальных условиях» по ипотеке от аферистов. МВД предупредило о новой схеме мошенников со встречным переводом.

